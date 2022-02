BIEN. Ojalá que arreglen bien ese desmadre de los dos congresos. Si el ungido es LR, tienen que convocar a una nueva elección y elegirlo en propiedad, con por lo menos 65 votos.



CORTE. Si no, cualquier mortal podrá ir a la Corte a presentar un recurso, y alegar la ilegalidad de su elección. Que aprendan a hacer las cosas bien.



LÍDER. El compañero Mel Zelaya no ha dormido desde antenoche, lechuceando con los calixtos y con su líder, cocinando el acuerdo que, según la “Mujer Araña”, concluirá en las próximas horas con la unción de LR como presidente del CN.



CHARRAL. El problema, según las malas lenguas, es que la bancada colorada echó a aquel que dijimos al charral y, ya así, era misión imposible sostener a JC.



PAZ. Bueno, lo cierto es que Honduras urge de paz, tranquilidad, sosiego, y ese desmadre tiene de correr a medio mundo. Además, es urgente que la compañera Xiomara Castro empiece a gobernar y, con dos congresos, quién sabe, papa...



OFICIOS. La bulla es que el compañero de la carretera al batallón también interpuso sus buenos oficios con los Mario Segura y compañía. Será. Todo sea por la democracia. Con tal y después no vayan a salir con un domingo siete.



BEATRIZ. Avisa Beatriz que pone a disposición su cargo y que ya le dijo a su amigo JC que no subirá a la directiva, que mejor se queda abajo, con las bases. ¡Ahhh! y que viene un desmadre con la cosa aquella. Será.



DIXON. Gran escándalo en el Congreso. Creían que era un pleito entre calixtos y redondos, pero no. Era Iroshka, que estaba a punto de marimbear a Jari Dixon, peleando por una oficina. Pobre pueblo pobre...



VÍDEOS. A propósito, el “resignado” de la tele debería de aclarar unos videos que circulan en esas redes, en los que se ve maquinaria de la AMDC y aseguran que Jorgito ya le mandó a reparar la calle.



CNE. Las malas lenguas juran que Neto Paz se perfila como el sustituto de la Rixi en el CNE y Augusto Aguilar de EER en el TJE.



JUDAS. Hombre, qué bien por Leonel Sauceda, que ha recobrado su libertad. Quienes lo conocen nunca dudaron de su inocencia, excepto, claro, los “impolutos”, que se rasgan las vestiduras y son más mañosos que Judas Iscariote.



NIÑOS. La dirigencia magisterial se toma por asalto la Secretaría de Educación. El Sponda acaba de nombrar como secretario general a su amigo Edwin Oliva, el exbochinchero del Colprosumah. Pobres niños.