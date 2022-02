TOMMY. Hombre, está perra la cosa entre los calixtos y los redondos. “Ojalá tuvieras un poquito de hombría”, le manda a decir el Tommy a Rasel, porque dice que sacó a empujones de su oficina a la gerente del CN. Será.



RASEL. ¡Ahhh! pero ya vas a ver, le contesta el Rasel, te voy a publicar la lista de paracaidistas y guaruras que tenías en el Congreso. Solo son pleitos.



ARDE. La cosa también está que arde entre los nasrallistas. A resultas que el comisionado cholutecano ha desautorizado al Barquero para que hable a nombre del PSH. ¡Vaya, jodido!.



NOBEL. Una noticia positiva en medio de tanto berenjenal, la doctora catracha, María Elena Bottazzi, ha sido nominada al Premio Nobel de la Paz por su vacuna barata y sin patentes contra el covid. Qué bien.



DÍA. Será porque ya viene el Día de San Valentín, pero el hombre de El Chimbo y su Rosita, arribaron bien acaramelados a los recintos de la diosa Temis. Aunque la ex first lady aclaró luego que la felicidad es porque ya se fue JOH. Será.



LISA. En esas redes, donde no se escapa nadie, aseguran que la felicidad de Rosita es porque ya todo está cocinado para que salga lisa en el repechaje del juicio, y que por eso hasta le cambiaron el tribunal. No hallan qué inventar.



TUSTE. Para ayer, en el congreso de los redondos, tenían en agenda darle en el tuste a Estelita...qué linda que está...de la PGR. El jueves pasado la salvó la campana.



MORGAN. Ajá, y si los redondos se vuelan a Estelita y le dan viento al subsidio a la luz y a los combustibles, cómo quedará eso en el marco jurídico si no tienen ni la simple mayoría. Que lo averigüe Morgan, papa...



ZÚNIGA. En esas redes circulan audios de Salvador Zúniga, el terror de Cristóbal Colón, donde anuncia que ya tiene lista la preguntita para la consulta popular: ¿Está usted de acuerdo con la disolución del Congreso? “I can’t believe it”.



LEER. Que aprenda a leer un presupuesto, le manda a decir Alba Consuelo al Matheu, y que deje de inventar. Que si no sabe, se siente con los que saben. ¡Ahhh! y que las Prado son donaciones de organismos internacionales.



FARSA. Una completa farsa esa “inauguración” del año escolar por parte del Sponda y sus cómplices, los dirigentes magisteriales. Todos los caminos indican que el 2022 será otro año perdido en la educación pública, como el 2020 y 2021. La mismita historia de Arnaldo Bueso. Pobres niños.