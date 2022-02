APENAS. Marco Bográn manda a decir que no sabe de qué se asustan, si los 48 millones de verdecitos que desperdició en los tales hospitales son apenas el uno por ciento de todo el billete que aprobaron para la pandemia. Jueeeee...



DIENTE. Ya ven por qué es urgente que arreglen ese desmadre, pero de verdad -no del diente al labio-, de los dos congresos. Quién le va a aprobar a Xiomara Castro los subsidios a la luz.



ABRIÓ. El propio olanchano, en carne y hueso, le abrió de par en par las puertas de Palacio a los proheco. Jueeeeee... A ver si les cumple con lo otro. Lo que ellos quieren son sus plazas y ajustes salariales.



MATHEU. En esas redes casi linchan a Matheu por, presuntamente, decirle muertos de hambre a los periodistas. Pero parece que sacaron de contexto lo que dicen que dijo. Será.



CARAS. Lo que sí dijo Matheu es que la Sesal tenía una partidita de 12 millones solo para protocolo. Hombre, tan caras serían esas galletitas y fresquitos que le daban a los invitados.



ZOOM. A otro que casi linchan en la misa que tuvo con los activistas del PSH es al Barquero. Vale que fue por el zoom, porque si no, quién sabe.



LOCO. Se quejan en el PSH de que Matheu dijo que no le pidan chamba, porque él no es agencia de colocaciones, mientras el Barquero dice que ya lo tienen loco con tantos whatsapps -cerca de cinco mil- pidiéndole chamba. A ver cuándo vuelve a tuitear.



CABEZA. Para terminar de rematar, ha habido varias misas de activistas de Libre pidiendo la cabeza del Barquero y del Matheu. Y esto que no han cumplido ni una semana.



ALITA. Lo cierto es que el PSH tiene bien ganados esos dos ministerios que le dieron, y hasta muy poquito. Bien que ocuparon a SN para ganar. Hasta la resignada bailarina se merece su alita porque también jaló votos.



CHINA. Ahora, lo del Congreso, esos son otros cinco pesos, aquí y en la China. La directiva del Legislativo se elige con votos de los diputados, no de la plebe ni de los tales “colectivos”, las leyes se aprueban o no con votos, en fin...



BOTAR. Pobre Bolillo Gómez. Solo a botar su prestigio vino aquí con las turuncas de la tal H. Pero la culpa, dicen, la tiene la “farsafuth”.



FALTA. Ajá, y Nasralla que le echaba el muerto a los que se fueron. Ya falta poco, decía, para el 28 de noviembre y que todo este desmadre de la H se acabe. Hasta El Salvador la humilló el domingo, y en casa.