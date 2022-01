MISA. La misa del olanchano y los calixtos se mantenía top secret, no porque hablarían de la crisis de los misiles o de la humazón en Ucrania, sino porque la bulla es que los tales “colectivos” andan merodeando a Cálix y a sus diputados para lincharlos.



ONU. Peligroso lo que está pasando en estas honduras. Cuentan las malas lenguas que a la power de la ONU hasta le tiraron el teléfono y la amenazaron con declararla “non grata” si seguía “fregando” con lo del diálogo.



VANO. Y la bulla es que lo mismo le ha pasado a otras personalidades gringas y de la Madre Patria que, buscando un bien para Honduras, intentan -en vano- impulsar un diálogo.



REPETIR. Tan facilito que está arreglar este desmadre. Lo único que deben hacer es repetir la elección y que gane el que tenga los votos. Punto.



URNAS. Hombre, no se vale que Honduras vaya a pasar de las brasas a las llamas luego de que la “people” se volcó a las urnas con tanto entusiasmo.



PUYAS. La jueza estuvo a dos puyas en el estadio con lo de “presidente del Congreso”. Por un lado, LR y, por otro, adivinen quién. A este último fue que la jueza, cuando se da vuelta, le dice casi en tono molesto, para que dejara de insistir: “El artículo constitucional lo prohíbe”.



EXILIO. Denuncian desde el búnker de los calixtos que el diputado Wilmer Cruz ha tenido que sacar a su familia del país, convirtiéndose, de esa manera, en los primeros exiliados del nuevo gobierno por razones políticas.



CASA. Los tales “colectivos” casi que le incendiaron la casa a Wilmer Cruz, allá en Santa Cruz de Yojoa, solo por no apoyar a LR, y lo mismo ha pasado con Chirinos y otros diputados.



VIENE. Si como dicen que por la víspera se conoce la fiesta, que Dios se ampare de nuevo de estas honduras, porque la bulla es que la cosa aquella viene y nadie la detiene.



EEH. Saludes les deja Ricardo Roa y se regresa a su terruño colombiano, pero de EEH avisan que nadie se aflija ni se afloje, porque el nuevo gerente viene con todo y con el compromiso de cumplir el contrato.



FOROS. Hombre, parece que algunos foros ya se quedaron sin “analistas”, ahora que Navarro, Mundo y Eugenio se encaramaron al Titanic. JN es el nuevo “Torquemada”.