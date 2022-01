MEJOR. Hombre, amanecieron tomados todos los centros de salud en el primer día del nuevo gobierno. ¿No sería mejor que esperaran por lo menos un par de semanas?



SENTADO. El nuevo ministro de Salud ni siquiera se ha sentado y, de remate, tampoco lo han juramentado por el desmadre de los dos congresos, porque resulta que antes le deben autorizar el permiso.



NIÑOS. La otra cosa es qué es eso de usar a los niños como escudos humanos al suspender la aplicación de la vacuna pediátrica, es un acto criminal. Eso es un delito aquí y en la China.



MISA. La bulla es que el olanchano tiene misa mañana con los calixtos, mientras los redondos siguen atrincherados en el hemiciclo, y ahora la han agarrado hasta con los empleados.



ENSAÑA. Penoso Bartolo, que se las lleva de “revolucionario” y no sé qué, y se ensaña con humildes empleados del CN que tienen hasta 25 años de trabajar y que nada tienen que ver con ese desmadre de las dos directivas.



DEMÁS. Y la otra, la diputada engreída por Cortés, llamando a los tales “colectivos” a masacrar a los pobres empleados. Eso no se hace, hombre. Que se maten entre ellos -los diputados- si quieren, pero que no embarren a los demás.



DIALOGAR. Si SN y LR de verdad le quieren ayudar a Xiomara Castro y demostrar que lo del Congreso no es ambición de poder, hombre, por lo menos deberían dialogar y apoyar una salida a la crisis.



TIRA. Esto, porque en el diálogo están participando respetadas personalidades -incluso extranjeras- y cuando llamaron a LR casi les tira el teléfono.



NADA. A una persona que lo llamó le dijo que no tenía nada que dialogar porque él es el presidente del Congreso y punto. ¡Ahhh! y la amenazó con denunciarla por estar interfiriendo en los asuntos internos del país.



ALIANZA. Lo cierto es que tanto Xiomara como Mel ya cumplieron con el acuerdo y, si la alianza no sacó ni los 65 votos de la simple mayoría, eso no es problema de ellos.



CEDAN. Nada cuesta dialogar, como gente civilizada, y buscar una solución. A quién se le ocurre que puede ser presidente del CN con 50 votos, incluidos los desertores de los calixtos. La única salida es que cedan los dos y elijan a otro.



KAMALA. Friendo y comiendo, Kamala no había ni aterrizado de regreso en la capital federal, cuando aquí ya estaban restableciendo relaciones con el busero superado venezolano. Congratulations...