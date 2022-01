PIE. La presidenta Xiomara Castro arrancó con pie derecho. Su primer acto fue recibir la bendición de Dios y, su segundo, no violar la Constitución al momento de su juramentación.



KARLA. La jueza Karla Romero se paró en 30 y, por más que LR le pedía que lo llamara “presidente del Congreso”, neles pasteles y hasta le tuvo que hablar fuerte y aclararle que la ley se lo prohibía.



PARLACEN. Pues, hombre, Hilario, más tardó Xiomara en recibir la banda que JOH y el ahora exresignado de El Hatillo en correr -por si las moscas- a juramentarse en el Parlacen. Ja... je... ji... jo... ju...



VIERON. Más cabreados en la bancada de los calixtos ahora que vieron a tantos nasrallistas en el gabinete xiomarista.



EXTORSIÓN. Se quejan en la bancada de Cálix de que Nasralla casi que extorsiona a Mel y a la presidenta Xiomara Castro con sus amenazas de incendiar el país si no le dan todo lo que quiere.



FIRME. El Congreso de los calixtos se mantuvo firme hasta el final y ni uno asomó el cacho al estadio, aunque anoche ya habían reanudado el diálogo, porque quieren resolver el desmadre.



TERCERÍA. La bancada de Cálix, los 43 azulejos -sin el desertor- y los 16 liberales insisten en una tercería como única salida a la crisis. Cálix ya decidió no aceptar cargos en el Ejecutivo, mantenerse en el CN, pero está dispuesto a renunciar por una tercería.



HIJO. La bulla es que Rolando Barahona, el diputado desertor de la bancada del PN, es hijo del exdiputado del mismo nombre y testigo protegido de los ufercos en el caso de los pandoros.



VERLA. Feliz el Toty Faraj ahora que metió de ministro, y en la cartera que quería, a su lugarteniente. A ver si es lo mismo verla venir... o estar mandando tuits.



NERÓN. Dos incendiarios, uno en el SAR y otro en Defensa. En lugar de MG, Marlon Ochoa, el Nerón de la embajada imperial y, en Defensa, el hijo de Carlón, el Nerón del Marriot.



GOLPE. Tempranito, en el Congreso de LR, casi le dan golpe a Estelita... qué linda que está, de la PGR. Si no es por Saavedra, se la vuelan.



GATO. Uno de los mandamases ayer, en el estrado principal en el estadio, era Dennis Castro, sobrino de la Presidenta. Un gato para caer parado el gordiflón.



ANCHO. La bulla entre los mismos dirigentes magisteriales es que el nombramiento de Esponda les ha caído como un balde de agua fría, y creen que no dará el ancho.