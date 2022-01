LADO. Los calixtos y los redondos madrugaron, cada quien por su lado, a montar su propia instalación de la primera legislatura. Congratulations...







CORTE. En el búnker del olanchano juran que la cereza del pastel no es la presidencia del Congreso, que da igual si es Chana o Juana, que toda la papada es por la nueva Corte, por aquello de las extradiciones. Será.







CARNE. ¡Ahhh! y que hasta el FG vale chancleta, siempre y cuando se tenga la nueva Corte, y por eso el PN ha puesto toda la carne en el asador. Será posible.







ACUERDO. ¡Ahhh! pero en el otro búnker dicen que el problema es que ni Libre ni el PSH tienen los votos y que, si ninguno tiene los votos, cómo puercas piensan cumplir el tal acuerdo.







PUEBLO. ¡Ahhh! y que por eso se han inventado eso del “pueblo”, y que el “soberano es el que manda”, aunque no tengan los votos.







BANANA. ¡Ahhh! y otros que en esta “Banana Republic” vale más un tuit de la embajada imperial que las elecciones, y que lo que en 2017 fue malísimo, hoy es buenísimo.







BICOCA. Martha Doblado, directora del Injupemp, se está despachando con la “bicoca” de cuatro milloncitos en “prestaciones” y, de chascada, cien mil mensuales por jubilación. Pobre, pueblo, pobre...







BONITO. Cada loco con su tema. Allí estaban unos colegas comentando que qué bonito ahora, una niña vendiendo naranjas y otra ciruelas en el hemiciclo del Congreso, y qué cuándo se había visto eso. Ja... je... ji... jo... ju...







JALÓN. Allí que Kamala se va a venir a jalón de Palmerola. Ni cabían las limosinas blindadas en el Galaxi militar que las trajo, y hasta un “coleóptero”, para que caiga directo en la base HAM.







SALIDA. Ha pegado Yani con su llamado al diálogo, para una salida al desmadre, y la primera en responder ha sido la propia presidenta electa.







APOYAR. “De acuerdo -dice Xiomara-, lo más importante en este momento es la estabilidad de Honduras y apoyar el sistema democrático”.







MISA. Anoche mismo, aunque YR anda pegado con covid, tuvo la primera misa por el Zoom con su equipo y el equipo de la presidenta electa. Qué bueno.







LIBRE. Ojalá y encuentren una salida a esa división en Libre. Honduras no se merece otro 2009 ni otro 1985 ni otro 1963.