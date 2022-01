PRIMERA. Pues, hombre, Hilario, los congresos de los Calixtos y de los Redondos convocan para hoy a instalaciones paralelas de la primera legislatura, los primeros por el Zoom y los segundos en carne y hueso, en el hemiciclo, donde anoche seguían en vigilia.







BAJADOS. La bulla es que en el búnker de los calixtos andan bajados, porque resulta que en los recintos de la diosa Temis ya tenían todo listo para reconocerlos, luego de la elección en Bosques de Zambrano, pero vino la embajada imperial y los paró en seco. “I can’t believe it”.







MISA. También andan bajados, dicen, porque tuvieron misa con los zampalimones del cuerpo diplomático y resulta que esta vez no se quieren chamuscar y quieren quedar bien con Dios y con el diablo.







JUEZA. El olanchano insiste en que la presidenta electa será juramentada por una jueza, pasado mañana, aunque ella dijo que lo hará LR.







HINCÓ. Por eso dicen que, donde manda capitán, no manda marinero. La bulla es que la embajada imperial citó ayer a JC y a LR, los hincó en maicillo y los puso claros: O se arreglan o se arreglan.







SOLO. Del bando de los Redondos, incluido El Grillo, juran que del otro lado es “desbandada” y que poco a poco van dejando solo a Cálix. Será posible.







FUSIL. Sergio Castellanos, alero de Dixon, ha sido el primero de los juramentados en Bosques de Zambrano que ha dejado botado el fusil y se ha pasado al bando de los Capuletos. Pide perdón y regresa como el hijo pródigo.







AMONH. En el bando de los Calixtos juran que a Sergio le “torcieron el brazo”, y lo amenazaron con mandar al carajo a su brother, el alcalde de Concepción, Santa Bárbara, que quiere ser presidente de la Amhon. Será.







CONAPID. Avisan que Mario Moncada, el brother de la Rixi, será el power de la Conapid. O sea que se salvó el árbitro.







COLADO. Felicitan a la Guzmán, al Madero y al Francis, por haberse colado en el gobierno de Xiomara.







MUJICA. Emocionados en las filas refundidoras por el mensaje de Pepe Mujica a Xiomara. “Siento profundamente con mi gente, no poder estar para darte un abrazo, estimada compañera, que no te conozco, pero te presiento por la trayectoria tuya, de tu pareja, en la historia de tu pueblo”.







NIDITO. Mujica -expresidente uruguayo y exguerrillero tupamaro- espera que la compañera Xiomara le dé un respiro a los hondureños y abra un “nidito de esperanza” en esta martirizada región.