MAÍZ. Pues, hombre, Hilario, otra vez el maíz a peso. No aprendemos los hondureños. Por más que tropezamos y tropezamos...







ÁNIMOS. Ya más calmados los ánimos, si los compraron, si los obligaron, si lo que sea, lo cierto es que en Zambrano habían 79 propietarios, 14 más del número mágico.







LLENO. En cambio, el hemiciclo estaba lleno de activistas y de suplentes. Y, si la legitimidad de los diputados dependiera de si el presidente o presidenta electa los reconoce o no, ¿qué sentido tendrían, entonces, las elecciones?







VIENE. Beatriz avisa su retiro de las redes sociales, pero antes le advierte al pueblo que “aquí viene la disolución de los poderes del Estado”, y asegura que tanto Xiomara como “Mel” lo que quieren es una Constituyente. “Yo estaba equivocada”, agrega.







LINDAS. En pleno tracateo en el hemiciclo y en los bajos del Congreso, el resignado de la televisión no dejó de presentar su programa deportivo, en vivo, rodeado de lindas modelos.







GUSTE. Avisa Federico que desde la óptica institucional y legal, “me guste o no”, “la junta directiva electa provisionalmente es la legítima” y el Poder Ejecutivo “no puede desconocerla”.







2009. “Atentar contra este nombramiento es atentar contra la democracia. ¡Cuidado y no repitamos el 2009!”, advierte Federico. Será.







BINGO. Bueno, hay que ser claros y decir que todo el desmadre se origina por la división de Libre, porque, con sus 50 diputados, más los 10 del PSH y los siete liberales, tenía fijo 67 votos. ¡Bingo!







FMLN. Ajá, y a los que juraron que el PN ya estaba muerto, qué creen que va a pasar con esa división en Libre, cuando ni siquiera ha arrancado su gobierno. El FMLN en El Salvador se va a quedar chiquito.







FIEL. Y los que dijeron que el PL ya estaba cabal, enterrado bajo metro y medio, en este despelote ha sido el fiel de la balanza. ¿Entonces?







HIJO. Hombre, y qué tal si la presidenta electa, en vez de expulsar a los 19, hubiera dedicado la noche del viernes y el sábado a llamarlos uno a uno y pedirles que volvieran como el hijo pródigo. Si se arrepintieron liberales...







TRAPITOS. Para que vean lo que son esas redes fecales, que más tardó el olanchano en revelar el nombre de la jueza que juramentaría a Xiomara Castro, que esas redes en sacarle los trapos al sol.