JULIÁN. Hombre, si Julián y sus chepos sabían desde la semana pasada que ayer era la elección de la directiva provisional del Congreso y que el maíz estaría a peso, ¿por qué no madrugaron?



LECHE. Pero, para no llorar sobre la leche derramada, ojalá que mañana lo hagan y que no sigan abriendo la boca. Desde esta noche deberían dejar bien resguardado el Congreso.



ZOOM. La otra cosa es que mejor deberían hacer la sesión por el Zoom. Total, en el Congreso que acaba de pintar llantas estuvieron dos años en sesiones virtuales.



TETÉ. Especulaciones a cuál más fantásticas en esas redes. Que se la pusieron a no sé quién, que todo estaba planificado desde antes de las elecciones, que el tilín-tilín, que el tal zafarrancho es de compadre hablado y que no sé, que aquí allá, yo no fui, fue Teté.



JUEZA. Avisa el olanchano que la jueza Karla Romero Dávila, juez de Sentencia en FM, será la encargada de tomarle la promesa de ley a Xiomara Castro.



CORTE. Aunque la Constitución dice que lo debe hacer el presidente del Congreso o, en su defecto, el power de la Corte. El o la jueza solo puede hacerlo si los dos primeros no están disponibles.



LÍNEA. El chele Castro, ahora en bando contrario, le pide a su otrora líder supremo -aunque jura que todavía lo sigue siendo- que “hable con la verdad”, porque “solo usted sabe la línea que nos tiró”.



POEMA. Pero, Mel le sacó el machete y le dedicó parte del famoso poema de Alfonso Guillén Zelaya: “Lo dañino son las maderas podridas, los que llevan el enjuto en el alma, y que nunca van a reconocer la moral de quien es superior a sus miserias humanas”. ¡Vaya, jodido! Cómo le quedó el ojo.



GUERRA. Melito, el hijo menor del olanchano, asegura que JC es la “continuación de Juan Orlando Hernández” y con su accionar le ha “declarado la guerra al pueblo”. Será.



FILAS. Ya hay tres desertores en las filas calixtas y avisan que mañana, si es que se puede, votarán por LR. Melbi Ortiz y Cristian Hernández, de Libre, y José Rosario Tejeda, liberal.



INMOLADO. Esdras jura que “no hay tal traición” de los diputados de Libre y que todo es una jugada de Mel para no cumplirle a Nasralla, y que tanto Beatriz como Cálix “se han inmolado” por su líder supremo. Será.