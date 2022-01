GALLO. Todos los caminos indican que la suerte ya está echada y que hoy, antes de que el gallo cante tres veces, Jorge Cálix será ungido como el nuevo power del Congreso para el período 2022-2026. Congratulations...







MISA. Tempranito, tempranito, los 44 diputados del ala azuleja tienen su última misa esta hoy, en la chola del de los chocoyos, para darle los últimos toques a la posición conjunta que llevarán al hemiciclo.







FIRMAS. La bulla es que más de 80 diputados ungirán, con sus respectivas firmas, a JC como el sustituto de Mauricio Oliva, mientras que Beatriz reemplazará al Tommy en la Secretaría y, colorín colorado. Y a escupir afuera, papa...







MACETA. Los nasrallistas están volando maceta que es un contento en esas redes. A la pobre Beatriz la tienen chineada desde hace varias semanas y, por los vientos que soplan, no la piensan soltar.







MEMES. A otros que ya empezaron a agarrar de punching bag es a los liberales. Solo les pasaron el guacho de que votarán por JC, y salieron los primeros memes, anunciando que a Mario Segura se lo llevan para Nueva York.







VICE. La bulla en Gobernación es que Leonel anda con el ómicron y que la sesión del CN será dirigida por el viceministro.







ABREN. Luego del quórum, el ministro o el vice anunciarán que se abren las propuestas, y una diputada de Libre pedirá la palabra para proponer a Jorge Cálix como el número uno.







DOMINGO. En las misas de cuerpo presente se asegura que la “homilía” no durará ni 15 minutos, una vez se abran las propuestas, y hasta el domingo si Dios quiere, solo para la ratificación.







FERIADO. A unos comisionados de la chepa no les basta con la amenaza de prohibir el tráfico vehicular el 27 de enero, de 6:00 a 6:00, sino que ahora andan con la “ideota” de que haya feriado. ¡Bárbaros!







CERRAR. Cuántas tomas de posesión ha habido aquí desde 1982. El próximo jueves debería ser un día de trabajo como cualquier otro, y cerrar únicamente los alrededores del Estadio y del Congreso, como ha sido siempre.







PAZ. Emotivo discurso de despedida de Mauricio Oliva, ayer en el hemiciclo, en la última sesión del Congreso. Destacó, como su principal legado, la paz en Honduras.







REDES. En esas redes juran que el negocio de los pasaportes -el millón de libretas aprobadas ayer en el hemiciclo- lo manejará la empresa de una conocida exdiputada nacionalista. Será.