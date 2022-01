NOCHE. Esta noche es la noche, “tonigth tonight”, como dice la canción del ex-Beatle, Paul McCartney. Hoy se saldrá del maíz picado en la bancada de Libre con LR. To be or not to be.







REVÉS. Por los vientos que soplan en las bancadas, Mel Zelaya podría sufrir mañana un gran revés en el hemiciclo, hasta con 80 votos a favor de otro candidato.







CÁLIX. La bulla es que Jorge Cálix cuenta con el apoyo de por lo menos 20 diputados de Libre, más los votos de muchos diputados liberales y nacionalistas, y hasta de las bisagras.







LEYES. Lo bueno es que el nuevo Congreso, que asume mañana y se ratifica el próximo domingo con la directiva en propiedad, apoyará mil por mil a la presidenta electa y, de entrada le obsequiará -como regalo de toma de posesión- la derogación de las dos principales leyes que prometió en su campaña.







TRENZA. En la directiva no habrá ningún diputado cachureco, solo de Libre y liberales. Tal vez aplican la trenza que manda la Ley.







MITAD. Entre los diputados y alcaldes de Libre hay gran malestar porque la bulla es que también le están entregando casi la mitad del Ejecutivo a SN y al Barquero, y por eso se oponen a que también le den el Congreso.







SALUD. La bulla es que José Manuel Matheu, diputado electo por el PSH, será el nuevo ministro de Salud, y parece que el de Educación también lo pondrá SN.







AMONH. A ese paso que van, Libre también podría perder la presidencia de la Amhon, porque la mayoría de alcaldes son liberales y cachos.







MADURO. En círculos cercanos a los transitorios de Jari Dixon no descartan que el Maduro venezolano y Danielito caigan de “surprise” en el Tiburcio Carías.







CHUSMA. Será por eso que, según dicen, la reunión de Kamala con la presidenta Castro será en Palacio, porque no se quiere juntar con la chusma... chusma... chusma...







VICE. Hombre, eso de pedir que no circule ningún vehículo el otro jueves, día de la toma de posesión, es exagerado. No es la primera vez que viene una vice de USA.







BUENO. La otra bulla es que una ex de Derechos Humanos, experta y muy versada en el tema -la que más sabe- vuelve a esa Secretaría. Qué bueno.







TAIWÁN. Raro que no viene la presidenta de Taiwán a la toma de posesión y manda a su vice. ¿Será que sienten vientos continentales a medio camino? Ummmm...