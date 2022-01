GUANTE. Rasel cree que sería nefasto -sea quien sea- llegar a la presidencia del Congreso con votos cachurecos. Y, al que le caiga el guante...







ACUERDO. El problema del acuerdo es que los números no alcanzan. El olanchano y la presidenta electa están cumpliendo con su parte, pero hay que rebuscarse con más votos, y para eso hay que incluir a otras bancadas.







ARREGLAR. Ajá, y cuándo venga la elección del FG, CSJ, PGR, TSC, y se ocupe la mayoría calificada, es decir, 86 votos, ¿cómo se las pensará arreglar el líder supremo?







SOL. Hombre, y si Bukele y compañía se niegan hasta el sol de hoy a reconocer el fallo de 1992 y, no digamos, el Tratado firmado con “Danielito”, lo lógico no sería que aquí el CN hubiera corrido a ratificarlo.







PISTO. Qué será más importante, ese Tratado con Nicaragua, que reconoce la salida de Honduras al Pacífico, o botar el pisto en diputados suplentes. Quién nos entiende.







FRANCIS. Por ética, le manda a decir Hugo Noé a Francis Contreras, debería de entender que su ciclo ya terminó. Otro... Cómo es posible que estén nombrando funcionarios en el tiempo extra. Será porque Francis estuvo en “primera línea”, dando la hora y el número de palmos.







NUEVE. Medio mundo revuelto, a apenas nueve días del traspaso de mando, unos exigiendo plazas y otros que “nos paguen”. Sepa Judas cómo piensa hacer el nuevo gobierno con tanta “people” pidiendo.







MINIONS. La bulla es que en la AMDC ya le cantaron las golondrinas a los pobres “minions” -a partir del 25 de este mes, y denuncian que tampoco les han pagado. En febrero será desmadre con el tráfico, porque en la calle no se ven agentes de tránsito, ni para remedio.







5G. Avisan los flamantes dirigentes del magisterio que ya están “listos” para volver a las aulas, en carne y hueso, siempre y cuando vacunen a los perros y gatos de la casa, incluida la de refuerzo. ¡Ahhh! y que si no es mucha molestia, que pongan el 5G en las escuelas.







VIRUS. Por eso dicen que aquí “somos diferentes”. El covid no existe en estadios, cantinas, reuniones políticas, moles, cines, mercados, en fin. Solo las escuelas están infestadas del virus. Pobres niños.







PILAS. Desde Finanzas le mandan a decir a Alba Consuelo que JOH ordenó la creación de 8,822 plazas para personal de primera línea, y le piden que se ponga pilas a hacer los nombramientos. Será.