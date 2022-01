FILO. Movimiento de alfiles, caballos, torres y peones del olanchano a última hora, y pasa la misa con la bancada y la presidenta electa para el próximo jueves, un día antes de la elección de la directiva provisional del Congreso. ¿Al filo de la navaja?







JAQUE. Pareciera tratarse de un as bajo la manga de la camisa, una jugada de ajedrez, para poner en tres y dos a los insurrectos con LR. O se alinean o los alineo. ¿Jaque mate? A ver, dijo el cieguito.







BEATRIZ. La jodida es que Beatriz sigue firme, al pie del cañón, con su postura de no votar por LR, y lo mismo pasa con el chele Castro, Marco Eliud Girón y Ramón Barrios, quienes han denunciado una campaña de odio y de amenazas en su contra si no votan por “Pavarotti”.







LISTOS. Los 44 diputados de la bancada del PN ya están listos para votar por Jorge Cálix junto a varios diputados liberales y de Libre.







SUPLENTES. Hombre, qué necesidad hay de que se sigan haciendo el harakiri ya casi en el tiempo extra del partido, como ese pago de salarios a todos los diputados suplentes.







ARMA. Esa ha sido una arma de negociación que han tenido todos los presidentes del Congreso, pero bien pudieron dejar esa decisión en manos de los nuevos diputados.







AZUL. Bonito quedó el Tiburcio Carías con el azul turquesa, así es que, ya solo queda esperar diez días para el arribo de Xiomara y del olanchano.







NADA. Lo único es que ya hoy es 17 de enero y todavía nada se sabe sobre cómo piensan enfrentar el desmadre en educación y salud.







HARVARD. Se menciona a LC, médico graduado en Harvard, como el hombre que ocupará la silla de Alba Consuelo en Salud, así es que, ya están sabidos.







VUELVE. La bulla es que el “Torquemada” de los tiempos del Poder Ciudadano vuelve, como McArthur, ahora con más poder, pero no para mandar a los ministros pachorrudos a la hoguera, sino, como parte del nuevo equipo económico. Será.







CANAL. Pues, hombre, Hilario, JOH inaugura hoy el Canal Seco, la doble vía de cuatro carriles que une ahora el Pacífico con el Atlántico. Allí reapareció el del BCIE felicitando a Honduras, porque ahora, en dos horas, se podrá cruzar de lado a lado.







POBRE. Por más que los aconsejan que esas caravanas ya no, allí iba esa pobre gente, gastando sus pocos centavos y ahora ya no pasan ni de Guatemala. El sábado hubo 15 heridos cuando intentaron entrar a la brava a chapinlandia.