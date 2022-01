WALESKA. “Hasta la vista, babies”, les manda a decir Waleska, y anuncia su retiro de la política. Su brother, “noche clarita”, también voló maceta y dijo que el Comité Central no sirve para nada.



FOTO. Otro que les dejó saludes es Ebalito, pero anuncia, como McArthur, que volverá. El todopoderoso ministro salió de incógnito, ataviado con gorra, mascarilla, anteojos y vestido como pobre. Mandó una foto de “Terminator” con la leyenda: “I’ll be back”.



PEONAS. Lamenta el pollo Contreras que los ilustres del “Siglo XXI” no lo quieren dejar llegar, y que están usando a sus peonas en el CNE para seguirlo jorobando. Será.



YERNO. Hombre, si inhabilitan al yerno de Ricardo, tendrían que hacer lo mismo con varios diputados, incluidos parientes muy cercanos de los nuevos dioses del Olimpo. Será que la Pao y la Rixi tampoco saben de esos casos.



LEY. El terror de los periquitos justifica que, aunque él quisiera, no puede negarse a recibir las prestaciones laborales, porque ya es ley y él es un hombre “respetuoso de la ley”. Ja...je...ji...jo...ju...



500. En los dominios del Juanca del Cohep ya hicieron números y estiman que las prestaciones a ministros y minis se llevarían unos 500 millones de yucas. “I can’t believe it”.



BOGRÁN. Que tengan vergüenza, les manda a decir el Ekónomo diputado a los ministros que cobrarán prestaciones por los servicios prestados, y que “ya solo falta que también se las den a Marco Bográn”.



CHUCHO. A los liberales ya solo falta que los orine un chucho. En 2013 era una fregadera porque no aceptaron la guayaba del CN -aunque quien ganó fue el PN- y hoy que cuidadito se les ocurre pensar siquiera en esa posibilidad.



TIRO. Pero Yani reafirma que ya tiene identificados a los “chompipes” que andan en esa campaña, encabezados por LZ, que no hallan cómo darle el tiro de gracia al PL y conseguir su tajada con la alianza Libre-PSH.



SEGURA. A propósito de liberales, ayer tuvieron misa en Comayagua, y volvieron a elegir al Segura como jefe de bancada. Será que no hay más diputados.



COLÓN. La bulla es que anoche se estaba armando la nueva caravana, en la gran terminal de SPS, y temprano circularon vídeos de jóvenes que se desplazaban desde Sabá, Colón.



COLOR. En el punto de reunión también esperaban gente de El Salvador y Nicaragua. Ajá, y no es que en guanacolandia ahora todo es color de rosa, con Bukele.