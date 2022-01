OCHO. Misa de altos vuelos en los dominios de Mauricio Oliva, con conspicuos dirigentes de cúpula, la mayoría conocidas figuras que han estado en “depósito” en los últimos ocho años.







CATARSIS. A quién se habrán “almorzado” en el menú del almuerzo. “Hicimos una catarsis del pasado, presente y futuro del partido”, dijo uno de los comensales.







FANS. En la misa reapareció Roberto Argueta, de los consentidos en tiempos de Maduro, además de Fito Irías, Jorge Carranza, Jacobo Hernández, Roma, Rosa Bautista y el anfitrión cholutecano. “Solo “fans” del hombre. ¿Qué estarán tramando?







TERROR. A propósito del PN, reaparece Waleska Zelaya y asegura que en su partido los amenazaban con el “refrigerador” si no hacían los que les ordenaban. “Hemos sido cobardes, hemos agachado la cabeza... vivimos bajo un terror, un temor y una amenaza”.







LUPE. Pero, Lupe Zamora, dirigente de base, le manda a preguntar a Waleska que porqué hasta ahora habla y antes nunca dijo ni pío. “Y por qué no habló, pues, amor”.







BASES. Hasta las bases azulejas andan encachimbadas por esas prestaciones a los ministros y a los vices. Y, el que no crea, que le pregunte a la gran Lupe Zamora.







ELIUD. Avisa Marco Eliud, diputado electo por Libre, que apoya a LR para la guayaba del CN, pero que le da tres o cuatro días para que se rebusque con los 65 votos, si no, buscará otras opciones. Será.







ESPAÑA. Ajá, y si los ilustres de Libre y del PSH no aterrizan en un acuerdo, como en España -que estuvieron más de un año- qué tal si los 44 del PN y los 22 del PL sí lo hacen y le dan la presidencia a los cheles.







TOMMY. Avisan que el Tommy es el nuevo jefe de bancada, ahora en la cruel y vil llanura, y ayer mismo se estrenó desmintiendo a Nasralla, quien aseguró que varios diputados del PN apoyan a LR.







HUMO. Parece que por fin salió humo blanco entre Power Chicken y OM y “habemus alcalde”. Y se juraron amor eterno y vivieron felices por siempre jamás. A ver cuánto dura el concubinato.







CALI. Mamotreto de 290 páginas, más 36 anexos de chascada, el informe de “Cali” entregado ayer a los transitorios del pollo Contreras, así es que, ya solo queda esperar el traspaso de mando.







LENGUAS. No hallan qué inventar en esas redes. Ahora andan con la onda de que AMLO y el olanchano se enfermaron para no chamuscarse en la toma de posesión de Danielito. ¡Qué lenguas, jodido!