PACTO. Lo único que faltaba. Ahora resulta que Omar Menjívar amenaza con no renunciar, lo que volvería a dejar en el aire al pollo Contreras. Ajá, ¿y el pacto de caballeros?



BEATRIZ. En Libre sigue el maíz a peso por el rollo de LR a la guayaba del CN. Beatriz dice, sin medias tintas, que desconoce ese acuerdo con SN.



PICHU. Aja, pero la Pichu jura que la mayoría de diputados de Libre ya le dieron el sí a LR y que lo elegirán, porque no quieren a otro “Micheletti” en el Congreso. Será.



LISANDRO. ¿Podrá o no podrá -de acuerdo con la ley- recibir prestaciones un canciller de la “res-pública”? Lisandro manda a decir que “deben despedirnos con nuestros derechos adquiridos”. Será.



GABRIELA. Bueno, en tiempos del Poder Ciudadano, Gabriela Núñez demandó al Estado cuando el olanchano se la tronó del BCH para poner a Araque, y le sacó buen billete.



VARA. Ajá, pero si a Lisandro le reconocen sus “derechos adquiridos”, tendrían que medir a todos los ministros con la misma vara.



MIL. Y qué tal si después los diputados también reclaman “derechos adquiridos”, luego los magistrados, los jefes de las Fuerzas Armadas, en fin... ¿Y qué tal esos diputados que ya tienen como mil años de estar en el hemiciclo?



GANAR. Que alguien me explique, pide Daniel Esponda, cómo es que los bancos ganan más que el Inprema, cuando el Inprema bien podría ganar más que ellos.



SUYAPA. Avisan que Xiomara Castro iniciará su primer día de trabajo, el 27 de enero, con un acto en la Basílica de Suyapa, y luego recorrerá todo el bulevar Suyapa, hasta llegar al Tiburcio Carías.



SILLA. ¡Ahhh! y que la “people” no necesita invitación para entrar al estadio, a graderías, que los únicos que sí ocuparán son los corbatudos que estarán en silla.



LOCOS. En la toma de posesión de Danielito columbraron a JOH, pero a su regreso a Palacio, recordó que Bukele y compañía se siguen haciendo los locos con el fallo de La Haya y por eso la importancia de las relaciones con mucolandia.



FALLO. Recuerda JOH que el Tratado con Danielito reconoce la salida de Honduras al Pacífico, pero que El Salvador ni termina de reconocer el fallo, y tampoco acepta el Tratado con Nicaragua.



COVID. Con covid, aunque sin síntomas, el líder supremo de Libre, pero pide que nadie se aflija ni se afloje, porque lo del traspaso ya está bien avanzado y atenderá por el Zoom lo que falta.