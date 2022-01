TREN. Pues, hombre, Hilario, no hay más tren que el que pita, Redondo sí, otro no. El “resignado” de la tele jura que ya tienen 75 votos.







DIJO. ¡Ahhh! y de chascada, SN asegura que el olanchano le dijo que a cualquier diputado de Libre que no vote por LR, le pondrán la etiqueta de “cachureco”. Será.







DINERO. Pero, la cosa está perra, porque “Xatruch” pregunta en un tuit que “de dónde sacaron Jorge Cálix y Beatriz Valle todo el dinero que le ofrecen a los diputados electos del PSH para que se le den vuelta a SalvaPresidente y a LRedondo”.







OLIMPO. Voto por voto a partir de hoy para definir quiénes son los nuevos dioses del Olimpo en San Luis, Santa Bárbara, y en San Antonio de Flores, El Paraíso.







BREVÉ. Avisa Robertico Brevé que hoy se inicia la entrega del DNI en el registro civil de la capital, junto a la enrolada y la reposición del DNI, previo pago de 200 bolitas.







TOMAS. Esta mañana vuelven las tomas al Inprema, en protesta por el préstamo de tres mil millones de yucas a Palmerola, solo que esta vez hay colegios magisteriales que están de acuerdo con la operación.







154. Del búnker de Lenir y de Peter mandan a decir que, con el préstamo, el Inprema aumentaría sus ganancias de 11 a 154 millones de yucas.







PULGAS. Pero Hugo Noé insiste en que esa inversión, a menos de tres semanas para que los trillizos del Inprema se vayan a echar pulgas a otro lado, “no parece ser una idea acertada”.







PISTO. La presidenta electa también avisó que revisará el contrato. Bueno, si lo revisan y hay picardías, como sobre valoración del proyecto, desvío de pisto o lo que sea, que manden al mamo a los responsables.







RÍO. Pero, ojalá que Xiomara Castro apoye al nuevo aeropuerto y no se deje llevar por la campaña que Guayo Facussé y otras hierbas se tienen desde hace años, y que hoy están aprovechando eso del préstamo, para pescar en río revuelto.







URGE. Si hay que esperar a que asuma el nuevo gobierno, pues que esperen, pero Honduras urge de un aeropuerto de verdad, como Palmerola, para poder competir con los demás países.







JUCO. A propósito de Guayo, cuentan las malas lenguas en el Cohep, que el hombre sigue juco porque en la tasa de seguridad no le quisieron dar carro, guaruras y salario, y por eso ahora pone a su hijo a que le vuele maceta.