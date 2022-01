BURRO. En lo que vino a quedar la otrora “gallinita de los huevos de oro”, mendigando el pago de salarios, aguinaldos, catorceavo, en fin...Y cómo no, si los políticos la dejaron como burro amarrado con tigre suelto, frente a la telefonía celular.







TEMIS. Pues, hombre, Hilario, suspendido el repechaje de las elecciones de este domingo en Duyure y Wampusirpi, por decisión de la diosa Temis.







VACA. La Pao y la Rixi le echaron la vaca al Kelvin con la repetición de los comicios, pero no contaban con la astucia de los alcaldes azulejos que, ni cortos ni perezosos, buscaron el amparo de Argueta.







GUAIDÓ. Será cierto que han invitado a Guaidó a la asunción de Xiomara. La organización de la fiesta es exclusiva del nuevo gobierno y solo ellos pueden decidir a quién invitan y a quién no.







JARY. O es un invento de Jari o en los dominios de Lisandro están orinando fuera del huacal. Deberían de aclarar eso.







FIESTA. Es como cuando tomó posesión Biden, hace casi un año, que Trump hubiera invitado a Putin y a Kim Jong-un. La fiesta es del nuevo presidente.







CASA. Leñazo y medio al cemento, papa... Si de por sí ahora es casi imposible que una pareja asalariada o un soltero tengan casa, “pior” con eso.







APÓSTOL. Avisa el apóstol Chago que viene de chuso a la toma de posesión, como invitado especialísimo del propio Mel Zelaya, en carne y hueso.







PRADO. Chago jura en un video que él le dijo a Mel que su carro “está más de allá que de acá”, y él le dijo que no se preocupara, que cuando venga “escoja una Prado”. Será.







ACLARAR. El líder supremo debería de aclarar eso, porque, si por un lado Belinda está pidiendo contribuciones para la toma de posesión y, por otro, están ofreciendo esos “regalitos”.







LICHO. Ya días que Licho Ávila, el diputado, se encuentra enfermo e interno en un hospital. Sus “amigos” de la “desgracia cristiana” juran que es porque no salió, pero, lo cierto es que ya no es ningún cipote.







CALLE. El que sí anda por la calle de la amargura es otro diputado por FM que no salió y que ha pasado estos cuatro años viajando por el mundo a costillas del CN. ¡Ahhh! y escoltado con todo un cortejo de guaruras y de Prados.







RÍO. Cancelados los premios Grammy, en Río de Janeiro y Sao Paulo cancelan los carnavales y solo dejarán los desfiles de samba y lo mismo pasa en otros países con otros eventos famosos. Todo por ómicron.