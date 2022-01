CHELATO. Muy contenta la resignada bailarina por la iniciativa de unos de cambiarle el nombre al Estadio Nacional y clavarle “Chelato Uclés”, en honor a su hermano. Ya se fregó el generalísimo.







REY. Si así va la cosa, significa que no tardan en cambiarle el nombre a varios bulevares, sobre todo en Choluteca, y clausurar unos helipuertos y aeródromos. Muerto el rey...







BRAZO. El propio Héctor Zelaya, brazo derecho de la presidenta electa, ha confirmado al chaparrito patepluma como el encargado de la seguridad. Pero, lo de ministro, todavía nada.







SOLO. Otras que solo deberían existir en períodos electorales, como el mismo CNE, el elefante blanco llamado Unidad de Política Limpia, el TJE, en fin...







AS. Ahora es que no todo está dicho y escrito, para la coronación de LR en el trono de Mauricio Oliva, y las malas lenguas juran y perjuran que en Libre tienen su propio as bajo la manga de la camisa. Será.







YAHVÉ. Unos de Libre aseguran que seguirán la línea de partido y que la línea es cumplir el acuerdo firmado con SN, pero otros, como Yahvé, mandan a LR a buscar votos.







TELE. Sepa Judas que habrá pasado, pero Nasralla avisa que ya no se retira, y que seguirá con sus programas pese a que él mismo había anunciado el fin de su era en la pantalla chica.







TRANS. El pollo Contreras socializará con los vendedores de la línea y de todo el centro de SPS su reubicación en otra zona, y anuncia que en la línea del tren operará un trans-450 eléctrico.







AZUL. Cuento tres, dice una circular del nuevo power del EMC, y mandan a volar el azul profundo por el azul turquesa en fatigas, gorras y en las banderas que flamean en los batallones.







AÑO. Segundo día de paro en el hospital psiquiátrico Mario Mendoza. Acaba de pasar el feriadón de Navidad y Año Nuevo y su majestad, el sindicato, arrancó el año con huelga.







DEPRESIÓN. En ningún hospital se deberían permitir paros, peor en el Mario Mendoza -y en tiempos de pandemia- donde llega tanta gente con depresión y esquizofrénica.







HIJO. Grosero ese sindicato. A cada rato se van al paro por lo que sea. Hay pacientes que vienen desde la Mosquitia y ayer un señor llegó con su hijo encadenado de pies y manos porque no lo podía controlar.