SECO. Otra vez volvieron a parar en seco a la tal CREE con el leñazo de “home run” que le había propinado a la luz. Reapareció el gordito del presunto Ministerio de Energía y mandó al carajo a los trillizos.







VIENTO. Insensatos esos de la CREE. Como ellos tienen salario de millonarios solo por hacer números con una calculadora, y darle viento a esos trancazos cada tres meses, creen que todo mundo vive como ellos.







ROLLO. Ajá, pero el rollo es que le dejan esa “papita” caliente a la presidenta electa. Allí que vean Hugo Noé y Rebeca cómo puercas se las arreglan para que lo que queda de la ENEE no se acabe de descalabrar.







BISAGRAS. Avisa Quique Yllescas que se pone a la orden del olanchano y del nuevo gobierno en lo que sea, y que lo hace “por Honduras”. Ummmm... Y todavía se enojan que les digan “bisagras”.







ELIÚ. La bulla es que Marco Eliud sería el sustituto de Alba Consuelo. Ajá ¿y Suyapita? A ver si es cierto que un médico, solo por ser médico, resolverá el desmadre en la Sesal.







FARRA. El “papi” sigue fuera del país y regresará el día menos pensado. Ojalá y le pegue un telefonazo a su “people” de la AMDC, porque su gobierno concluye hasta el 25 de este mes y allí hay unos bárbaros que siguen en farra.







SANAA. En el SANAA ha habido barrida de altos cargos y la bulla es que ya inició operaciones la unidad que manejará todo el rollo del agua. A ver si Aldanita la deja o le da jabón.







CLASES. Que no hay problema, avisan los dirigentes magisteriales, que en febrero regresan a clases presenciales y que nadie se aflija ni se afloje.







MESSI. Lo “único” que piden los muchachitos a cambio de volver a las aulas es que todos los niños y docentes estén vacunados, escuelas full mikis, merienda escolar, matrícula gratis y, si no es mucha molestia, que Messi regrese al Barcelona.







PRESOS. En Cuba, a la que tanto dicen admirar, estos dirigentes magisteriales estarían presos, y si todavía estuviera Fidel, ya los habría fusilado.







MARZO. En el mundo entero solo hay cuatro países donde no volvieron a clases en 2021 y uno de ellos es Honduras. En Guatemala, el país con menos gente vacunada en la región, las clases las iniciaron el 1 de marzo de 2021.







CUADRO. La otra cosa es que, docente que no esté vacunado -y con el cuadro completo- es porque no quiere y lo que debería hacer el nuevo gobierno es contratar maestros que quieran trabajar.