LLEGÓ. Pues, hombre, Hilario, ya llegó por quien lloraban, el chaparrito patepluma, y viene directito del imperio a agarrar al toro por los cuernos en la SS de Julián.



ELIOT. La bulla es que Sabillón está bien parado con los gringos por haber sido el “Eliot Ness” que le echó el guante a los Valle Valle, y las malas lenguas juran que eso le costó el trono.



SOPA. A ver si el chaparrito patepluma suelta la sopa con la “caja chica” que le hallaron al clan Valle, con los nombres de políticos a quienes les repartían billete y prestaban sus helicópteros.



OLLA. ¡Ahhh! y a ver si también destapa la olla de unos barriles que dejaron enterrados los Valle, con una “huaquita” de 15 millones de verdecitos. Uuuppaaa...



ACUDIR. A su arribo al todavía internacional Villeda Morales, Sabillón dijo que ha decidido “acudir al llamado” de la presidenta electa para ponerse a su servicio “si ella lo considera pertinente”.



TORO. Operativo de película en un conocido hospital privado de la capital, por parte de la PMOP, por la presencia del exalcalde talangueño Roosevelt Avilez. Algunos creían que era un “toro” de altos vuelos.



SILLA. Todos los caminos indican que en el hemiciclo ya todo está dicho y escrito para que LR ocupe la silla que dejará vacía Mauricio Oliva. Un “jampedrano” por un cholutecano.



SOBRAN. O sea que los poquitos de Libre que no lo apoyan, como el Chele Castro, van a caer “redondos” cuando lo unjan. La bulla es que varios diputados liberales ya se le cuadraron -incluido el oráculo de la C al B- y con eso hasta le sobran votos.



BÚNKER. Las malas lenguas hablan de un diputado de Libre que estaría a punto de caer en desgracia porque parece que les pasaron el guacho que era uno de los peluches predilectos en el búnker.



DULCE. El sábado 1 de enero columbraron en Dulce Nombre de Culmí a la nueva pareja presidencial, Xiomara Castro y el líder supremo.



IVANKA. Si el delfín Héctor Zelaya no puede ser ministro de la Presidencia, podría ser asesor en jefe de la presidenta electa, como Ivanka Trump lo fue de su papi.



FLURONA. “Estamos jodidos todos ustedes”, como dice aquel. Todavía no se ha confirmado ómicron y ya viene la flurona.



CLASES. Reaparece el terror de los periquitos y avisa que el reinicio de clases dependerá de la dependidura y de si el movimiento de traslación de la Tierra del nuevo año no tiene ningún atraso.