INCIERTO. El hecho de que el PL sacó más de 90 alcaldes no quiere decir que su liderazgo local es fuerte, es el resultado de alianzas municipales y que los candidatos tienen amigos de otros partidos que les prestaron el voto. O sea que la enfermedad es más grave de lo que se cree.







IMPUGNACIONES. Hoy el CNE terminará de resolver las impugnaciones, ya fueron evacuadas casi 200 y los cambios en posiciones y nombres no son significativos. Por cierto, muchos candidatos fueron más la bulla porque a la hora de la hora no formalizaron los escritos.







BELLA. La bella de Isis Romero no se cansa de protestar por la chanfaina que le hicieron en las actas. El mero 24 fue al Infop a extender sus pancartas y lo que más le dolió es que no había un alma en el lugar. Todos se la habían ido a sus casas.







TRABAJO. Sigue la zocadera por las chambas, la preocupación ya se está apoderando de muchos porque pasan los días y nada que los llaman. Hay gente que de verdad ha trabajado por Libre desde 2013 y unos que acaban de llegar ya están en comisiones. Así es la cosa en política.







CONDICIONES. ¿Qué irán a pedir los liberales a cambio de apoyar a Luis Redondo para la presidencia del CN? Vienen los cambios de funcionarios en la Fiscalía, TSC, PGR, CSJ y en la misma directiva del Congreso. Hay de donde escoger pues.







MAPACHES. En la casa de los Zelaya no caben “los amigos”, llevando felicitaciones, incluso los adversos. Ahhh, pero esos no andan de gusto, quieren una tajada del pastel. Esos son mapaches decía el finado MAA.







PROPUESTA. Al diputado “Taliban” Rafa Sarmiento no le quedó de otra que cuadrarse a la propuesta de XC y PSH de apoyar a LR. Tragando gordo escribió en sus redes y unirse al grito de Carlón.







PUERCOS. Cerros de basura los que sacaron los barrenderos de la muni en los mercados de Comayagüela por las fiestas navideñas. La gente parece que no entiende que la basura se bota en los basureros, no en las calles, y allí andan después denunciando sus mismas graciosidades.







CIEGOS. Esos operativos de la Alcaldía contra la pólvora parecen la canción de Shakira: ciegos, sordos y mudos. En plena calle y en mercados hubo venta sin ninguna mesura de “cuetes”. Y en la noche fue una tronadera bárbara y pisto quemado.







ESTACIONADO. El mentado bus eléctrico que desde octubre lo andan sacando a las calles ahora es que solo va a quedar para estudio de factibilidad. El cuento es que mejor van a hacer un informe con todos los micos y pericos para el edil Aldana.