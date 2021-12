APOYO. El camino que lleva a la cúspide del Congreso Nacional se le puso color de hormiga a LR... El Chele huelga le manda a decir al hombre que si sabe contar, que no cuente con él, ni con su voto para presidente. ¿Se tambalea la presencia del barbón en la silla del Legislativo?



TAMBALEA. Aunque LR tiene la bendición de doña Xiomara y Nasralla para ser el presidente del Legislativo, los liberales juran y perjuran que no lo respaldarán sino que a un diputado de Libre.



AIRE. Aseguran que el diputado más votado JLC se ha movido por aire, mar y tierra a todos los rincones del país a conseguir votos con azules y colorados para ser elegido como presidente del CN. Los votos son los que mandan. To be or no to be.



BARBAS. JC le manda a decir a Redondo que aún todo no está “cuadrado”, que se espere un ratito que son 65 los que se ocupan para ser el sucesor del exhombre fuerte del sur MO. Está perra la guerra entre “barbas”.



FREGADA. Otro que no ve la blanca Navidad es Ebal Díaz. Por más que insistió e insistió se quedó sin curul en el Congreso Nacional pues el CNE publicó el 100 por ciento de actas en Francisco Morazán y él no entró ni a cañones... Ni modo.



TAMAL. Desde la Fiscalía mandan a decir que tienen un “tamal” preparado para aquellos que se prestaron a adulterar actas electorales y que después de las fiestas navideñas vienen más capturas contra los delincuentes.



SUBIDITO. En Casa Presidencial están “plin, plin” ante la llegada del “Cazador del candadito”, el mero, mero de las comunicaciones de XC, porque dicen que el hombre va con todo y la escobita al Palacio. Cuentan las malas lenguas que el amigo de MJP llega con el mismo estilo de Raulito y que anda “subidito”, ¿Será?.



EXIGENCIA. En Olimpia ni siquiera han pasado 24 horas de haber ganado el tetracampeonato cuando la afición ya empezó a pedir el “penta”. Esta ultrafiel no se anda con cuentos. Eso se llama exigirle al más grande de Honduras.



AVISADOS. Luego de ganar el tetra, Ever Alvarado dijo que el Albo perfectamente puede ganar dos campeonatos más de forma seguida y sueñan con llegar a ser hexacampeones, así que a ponerse pilas los demás equipos. Congratulations.



DESCONSOLADOS. Los seguidores de La Máquina andan desconsolados y por la calle de la amargura porque el León los descarriló a medianoche el jueves y en plena víspera de la Natividad. Ya no hay respeto, Hilario.