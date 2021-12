YUCA. Avisa Belinda que también tienen venta de chanfaina, baleadas, yuca con chicharrón, pastelitos de perro, en fin, para ajustar el billete de la toma de posesión.



ELIGIÓ. Ajá, y si JOH va de chuso para el elefante blanco llamado Parlacen ¿por qué, entonces, el Congreso eligió al “resignado” de El Hatillo para que vaya él?

CHAMBA. Preocupada la bailarina y ahora “resignada” electa, porque resulta que solo al día siguiente del 28N -cuando marimbearon a los cachos- le cayeron como mil mensajes de whatsApp y más del 70 por ciento eran para pedirle chamba.



BORDE. Otro, dicen, que ya no aguanta el celular es Aldanita. Todo mundo lo llama para pedirle chamba o contratos y ya lo tienen al borde del colapso.



DEBER. “Diarrea legislativa II”, denuncian las bancadas opositoras. Pero el “Tommy” y el “patepluma Pérez” mandan a decir que su deber es trabajar hasta el último día y que no hay tales de “diarrea”.

BONO. El problema es que los transportistas amenazan con paro si no les dan el bono y en las sesiones del Zoom les aprobaron 76 millones. Le surtió la llorada a Jorgito Lanza. Bien dicen que solo el que no llora...



AMDC. También le dieron viento a varios contratos de la AMDC y Doris Gutiérrez denuncia que están dejando “amarrado” a Aldanita. Será. “I can´t believe it”.



QUEBRAR. Bateada en el hemiciclo la iniciativa ciudadana de los Espondas y otras hierbas para reformar la Ley del Inprema. Qué ganas de quebrar el sistema de previsión docente.



AÑALES. Qué saben el Esponda y compañía de sistemas de previsiones y pensiones. Si por la dirigencia magisterial fuera, el Inprema no existiría hace añales.



PISTO. Solo porque oyen que el Inprema tiene cerca de 50 mil millones en patrimonio, creen que el sistema está nadando en pisto. No, si ese billete está regado en bonos, préstamos y bancos.

SERIOS. Son más de 16 mil docentes jubilados, pagarles en vida cinco años de salarios, serían 600 mil por cabeza, es decir, que el Inprema tendría que desembolsar 16 mil millones de un solo pencazo. Sean serios.



POLLO. Lamenta el pollo Contreras que neles pasteles de la transición con “Cali”, que sigue varada y que, si no es una cosa, es otra. Ya solo queda un mes.



DEUDAS. Power Chicken asegura que “Cali” lo dejará enchutado con las deudas -15 mil millones- a lo que se suma un regimiento de casi cinco mil empleados.