BANCA. Avisa la banca que mañana 24 atenderá hasta el mediodía y luego, hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Y la otra semana trabajarán hasta el 30 de diciembre y volverán hasta el lunes 3 de enero.



BUENO. Muy bueno ese anuncio de Alba Consuelo de bajar a tres meses el tiempo de espera, para la dosis de refuerzo, y a partir de los 18 años. Si se pudiera, incluso, bajarla a los dos meses.



GREÑAS. Ómicron tiene agarrado de las greñas a los ilustres de la Sesal de la capital y de SPS. Aquí avisan que todavía no pueden confirmar casos, pero en el norte, Cosenza dice que la variante ya está aquí y que no pueden estar “esperando pruebas que nunca llegan”. Será.



REY. Por eso dicen que, ”muerto el rey, viva el rey”. Todos los caminos indican que el concubinato entre la bancada liberal y los azulejos ha llegado a su fin. Adiós al tórrido romance.

ZOOM. Comunicado navideño del PL, para anunciar que sus diputados no asomarían el cacho a la sesión de anoche, en el Zoom del Congreso.



MANO. El Central Ejecutivo denunció que lo de la derogación de las tales ZEDE, solo era un señuelo, para darle viento a una diarrea de decretos “lesivos” para el país. Ajá, pero antes bien que corrían a levantar la mano.



BUKIS. La bulla es que sus concubinos cachurecos les mandan a dedicar “Navidad sin ti”, de los Bukis, y “Amarga navidad”, de José Alfredo Jiménez. Será.



VIENTO. Temprano, la bailarina y ahora “resignada” denunció que a ella también le pasaron el guacho que las ZEDE solo eran un anzuelo, y que la intención era darle viento a una andanada de decretos.



LUCHA. Reaparece el hombre de El Chimbo y jura que en el PN viene una lucha encarnizada, por el control de la bancada y del CCPN, que hasta ”La guerra de las galaxias” se quedará chiquita. “I can´t believe it”.



MAL. En el CNE no ha habido ninguna crisis por los consensos, jura el Kelvin, y Tito Livio en ningún momento ha intervenido como lo dijo el olanchano. “Está mal informado”, asegura.



CAJA. Operación “Todos Somos Consumidores” de la Fiscalía. Ojalá y visiten algunas tiendas de electrodomésticos y supermercados, que ofrecen “ofertas” y, a la hora de pagar en la caja, neles pasteles.



HASTA. Otros ofrecen hasta el 30 y 50 por ciento de descuento en un aparato, y en otras reconocidas tiendas de electrodomésticos están más baratos, sin necesidad de ofertas.