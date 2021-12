BERNIE. Hasta el viejito Bernie Sanders, líder del ala radical del Partido Demócrata del imperio, está convidado a la toma de posesión de Xiomara, confirman los transitorios. El “loco Bernie” le decía Trump.







BARACK. La lista sigue con Evo, Lula, Dilma, la Cristina, Fernando Lugo -el Juan Charrasqueado paraguayo- la Menchú y Adolfo Pérez Esquivel, el premio nobel argentino. ¡Ahhh! y Barack Obama.







MADURO. Solo al Maduro venezolano y a Díaz-Canel no mencionaron, pero la bulla es que también están convidados al jolgorio.







VOTO. Columbraron en un vuelo hacia Miami a Nasralla, acompañado por su Iroshka y su niña, y la bulla es que vuelve hasta el otro año. Ajá ¿y el voto por voto de sus diputados?







ORDEN. Para que vean, el propio olanchano, en carne y hueso, reconoce paladinamente que la noche del 28N no había consenso entre los trillizos del CNE y tuvo que llegar Tito Livio, vestido de verde olivo, a poner orden.







DECÍAN. Ya ven, y los tales “analistas” que decían que las Fuerzas Armadas por aquí, que las Fuerzas Armadas por allá, que no habría elecciones y que no sé qué, que aquí que allá.







CANCIÓN. “Mi mujer me gobierna”, la canción que Mel acaba de subir a TikTok. Pero en la misma grabación dice que “María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo, le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente, María Cristina me quiere gobernar”.







FIRME. Pero también, en el mismo TikTok, el líder supremo de Libre le ha dedicado una canción a sus amigos cachurecos: “Se van...se fueron...no vuelven...”. Sentencia firme del hombre. ¡No vuelven!...







APOYO. Reaparece Yani Benjamín y reafirma el apoyo del PL para que un diputado de Libre, no de otro partido, sea el nuevo presidente del Congreso. Ya oyeron.







RASEL. Asegura Rasel que los cachurecos están detrás de su presunta inhabilitación, aunque no descarta que también haya gente de su mismo partido, pero advierte que unos y otros serán derrotados.







COBROS. Polvorín y medio el que levantó eso de los cobros en Palmerola. El Peter tuvo que soplar a aclarar que neles pasteles, que el cobro lo hicieron -por error- las líneas aéreas y las agencias de viaje y que el dinero será devuelto a los usuarios.







CARGA. Los enemigos de Palmerola -incluidos unos académicos aprendices de políticos- aprovecharon para volver a la carga con su perorata de siempre.