ARROZ. Pues hombre, Hilario, este arroz ya se coció, Xiomara presidenta 2022-2026, así es que, no hay más tren que el que pita. ¡Ahhh! y el olanchano avisa que ella será la mandamás, que él solo dará sugerencias, y de vez en cuando.







AVITZA. Solo para que vean, hasta las aerolíneas nacionales como Avitza, anuncian su traslado a Palmerola. La compañía cubre el corredor Tegucigalpa-Roatán y se pasa a Comayagua a partir de pasado mañana.







VISIÓN. No volver a clases presenciales sería algo “desastroso”, lamenta el director de Visión Mundial, y llama a la presidenta electa a reabrir las escuelas en febrero próximo.







UNAH. Lo insólito es que la UNAH ya anunció clases semipresenciales, en vez de dar el ejemplo y enviar un mensaje, con el retorno completo a las aulas.







POBRE. Si hace meses que empezaron a vacunar de 12 años en adelante y a las universidades solo van garrudos. O sea que, el que no se ha inyectado, es porque no ha querido. Pobre, pueblo, pobre...







MEDAL. Asegura Karla Medal que en el Zoom aprobaron contratos millonarios “a ciegas”, entre ellos convenios de arrendamiento a la empresa Adimex, y jura que el CN sigue siendo el “patio trasero” del Ejecutivo. Será.







RED. Los transitorios insisten en que Xiomara cumplirá su promesa de cero impuestos. Ajá ¿y de dónde pensarán agarrar pisto para el subsidio a la luz, a los combustibles y la nueva red solidaria?







PISTO. El Barquero jura que con el pisto de la corrupción basta y sobra. Ni sueñen. Ya podrán vender el avioncito aquel, y los bienes que le incauten a los funcionarios a quienes les cuenten las costillas, y ni así.







NIÑO. Hombre, todavía no entregan el bastón de mando, y ya empieza la rebelión. Chávez ya salió a volarle maceta al manejo de la pandemia y hasta el “Niño Gualaco” ha sacado las uñas en contra del hombre.







SPOTA. Ojalá que hayan leído El Primer Día, de Luis Spota porque, después de 12 largos años en el poder, no es fácil. Si esto es con cuatro algunos ex han salido llorando de puro mocepo.







PASO. Otra vez cerrado el paso aéreo frente a la iglesia San Juan Bosco. Otro desmadre y medio en el tráfico vehicular de media capital.







GHP. El problema es que allí se arma un embudo cuando cierran y es despelote y medio. Hombre, pero el jefe de la GHP de Palacio, no puede estar cerrando ese paso cada vez que le dicen que viene una protesta.