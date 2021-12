HORA. Llegó la hora de proteger a los niños, avisa JOH, y confirma la compra de más de dos millones de vacunas pediátricas de Pfizer, para menores de 5 a 11 años, así es que a volver a clases presenciales se ha dicho, papa.







VOA. El olanchano le dijo a la VOA que el gobierno de Xiomara será cercano al del presidente Biden, es decir que trabajarán mano a mano. Qué bien.







PEAJE. Excelentísima esa idea de suspender el peaje en Zambrano para acabar con las colas si, de todas maneras, también cobran en Siguatepeque y Santa Cruz de Yojoa.







CERCA. Avisa el Kelvin que hoy, a las 11:30 de la mañana, será la declaratoria de elecciones en el nivel presidencial y del elefante blanco regional. Al final, batazo de home run de Xiomara, y se llevó la cerca con más del millón setecientos mil votos.







28. A los diputados y alcaldes les mandan a decir que sigan agarrados de las greñas por las actas y que cuidadito caen por inocentes, porque su declaratoria será hasta el 28 de diciembre.







GUAYA. Renán no halla cómo meterse y ahora anda viendo cómo se revienta a Pedro, no el apóstol, sino el brother de David. Como con María Antonieta le salió guaya. No ha podido esta vez en la contada.







ACTAS. Columbraron a Renán, merodeando los aposentos del Kelvin porque no halla cómo darle vuelta a las actas. Vale que K es serio y no aguanta casaca.







OFICIAL. La lista de diputados por FM ya casi es oficial y Renán no sale ni a cañonazos. Los últimos cachos que aparecen son Pedro y María Antonieta.







LLANTO. Hombre, para que vean, Jorge Lanza hasta soltó en llanto al informar que se vio obligado a empeñar su carro para poder pagar la casa porque un banco estaba a punto de echarlo a la calle por falta de pago.







PARO. Los transportistas amenazan con paro a partir de hoy si no les pagan el tal bono y otras hierbas, y anuncian asambleas informativas.







PELOTA. El clavo se lo echan a Ebal y a los trillizos del IHTT, y lamentan que unos y otros solo saben tirarse la pelota y nunca les resuelven nada. Será.







MUNDO. Todo mundo anda revuelto ahora que el Titanic se hunde. Enfermeras, médicos, los de Canal Ocho y empleados públicos en general, transportistas, en fin...







MIEL. Tamal y medio el que le espera a la presidenta electa, con torrejas y rosquillas en miel. Sepa Judas de dónde irá a salir tanto billete que pide la “people” en bonos, plazas, acuerdos, en fin...