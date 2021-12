ESTADIO. La muchachada de la prensa le preguntó a JOH si asomará el cacho al estadio, en carne y hueso, y dijo que la investidura es para que el nuevo gobernante “posesione su compromiso de los primeros cien días”. O sea que no asistirá.



FOTO. Desfile de empleados de Palacio, algunos con sus familiares, para sacarse una última foto con JOH y la Primera Dama, ahora que ya todo terminó y quedan pocos días.



MIEL. Al final no quedó el “man” en la silla de Tito Livio, sino, JJF, también de los blanquitos. Se bailaron los que creían que al jefe del EMC se le quemaba la miel por estar otro mes más. Ni que el hombre fuera Romeo.



POWER. Avisa SN que todo eso que está saliendo sobre el nuevo power del CN, son puros inventos, que él todavía no ha decidido y mejor esperará la llegada de Melchor, Baltazar y Gaspar para preguntarles. Será.



MAR. Renancito vuelve a la carga por tierra, mar y aire para apearse a la pobre María Antonieta. No se conforma el muchacho con todo lo bien que le ha ido en el hemiciclo todos estos años.



MEDAL. En el Zoom del hemiciclo convocaron ayer a última hora, otra vez de “surprise”, y Karla Medal denunció que nadie sabía nada de los dictámenes.



ZONA. Desde Palmerola avisan que en menos de una semana, han logrado triplicar el número de viajeros en la zona centro y todo, dicen, por la seguridad del aeropuerto.



PEAJE. Pero, que se pongan pilas a resolver esas quejas en redes, no solo por las kilométricas colas en el peaje, sino, en el interior de la terminal.



CINCO. Por lo demás, todos los caminos indican que el aeropuerto será un éxito. Ahora bien, la revisión del contrato anunciado por la presidenta electa, para saber si hubo sobrevaloración de costos, esos son otros cinco pesos.



CHAVO. Por cierto, los presuntos defensores de Toncontín están sacando que los de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá tiene más mangas que el de Palmerola. A ver cuándo también sacan la cuenta de cuántos años tienen de operar, mientras que el de Comayagua apenas cumple hoy su primera semana. Estos no son más brutos, porque no son más brutos, como le decía La Chilindrina al Chavo.



RAZÓN. Alba Consuelo aclara que ella ya dio las plazas que cubrían su presupuesto. Y tiene toda la razón, porque si se pone a repartir acuerdos a diestra y siniestra, a quién creen que le echará el muerto el nuevo gobierno.