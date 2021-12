ROJA. Avisa Julissa Villanueva que le sacarán tarjeta roja a los que vayan al estadio, a la toma de posesión, y no lleven carnet de vacuna contra el covid.







ORATES. Eso es lo que debió haber hecho ya días la “people” del Sinager, imponer ese tipo de medidas draconianas, porque si no, los orates no se vacunarán.







CHON. El joven Cárlenton solo vino a revolver el avispero con su “genialísima” propuesta de convertir a Nasralla en diputado y, de carambola, en presidente del CN. Cómo no, chon, querés petate y querés colchón...







BEBER. Al joven Cárlenton le cayeron las avispas y en esas redes casi lo linchan. Esto solo es una primera muestra que, ahora que la tortilla se dio vuelta, les darán de beber de su misma medicina.







COSA. La bailarina y ahora “resignada” advirtió en un canal que, si así va la cosa, en cuatro años a ellos también les estarán coreando: “Se van...se van...se van...”







ÉTICO. Ligia dijo que esa era una opinión personal del joven Cárlenton, que eso no sería ni legal ni ético, mientras que el joven Fausto Cálix le pidió a C que se deje de “payasadas”. Será.







CCIC. Los transitorios anduvieron ayer por SPS, donde tuvieron misa con la CCIC y los maquiladores del “muñeco”. Héctor Zelaya Castro recordó que la presidenta electa ha prometido: “Un trámite, una empresa”.







JUNIOR. Tanto HZC -brazo derecho de la presidenta electa- como Mel junior, se comprometieron ante toda la turcada a respetar y fortalecer el Estado de Derecho, en aras de atraer las inversiones.







EEH. En el informe del quinto año de la EEH denunciaron que el gobierno, a través de sus instituciones, les debe nada menos que cuatro mil millones, y les mandan a decir “que paguen, que paguen, que paguen...”.







POLLO. Avisa el pollo Contreras que tomará posesión en la CCIC, de fay, y el pisto que le dieron para su investidura lo usará en cercar el terreno donde estaba el presidio, en Cabañas, donde construirá el materno infantil de SPS.







PEAJE. Colas horribles en el peaje de Zambrano, lo cual era de esperarse, por el nuevo aeropuerto. Eso no lo previó la PIA, como tampoco se oye nada de la autopista de cuatro carriles, por Lepaterique.







CARGA. No tardan en reaparecer los nostálgicos, y los “cupidos” de Toncontín, aprovechando las colas para volver a la carga. Ya días la PIA tuvo que haberle pedido a Covi digitalizar esos cobros.