BECA. En Libre ya andan buscando al sustituto de Eduardo Enrique Reina para el TJE. Interesados en esa beca, entenderse con Rixi. Como EER va soplando para la Cancillería.







CAZAÑA. Brinco y medio el del Esponda del Coprumh por la inhabilitación de Cazaña, porque jura que ya todo está cocinado para que sea el nuevo ministro de Educación. Vuelven los buenos tiempos para la dirigencia.







PAN. El último dirigente magisterial que estuvo en Educación -Ventura- por poquito y lo terminan linchando los propios docentes, y lo mismo pasó con “pan sin sal” -Ramón Cálix Figueroa- en los dorados tiempos de CRF.







CURUL. Otro diputado electo que será inhabilitado, según las malas lenguas, es Rasel, pero parece que su curul será ocupada por su esposa.







PISTO. Asegura JLM que LZ se trajo todos los archivos del CCEPL y que no dejó ni rastros -junto a su hermano administrador- del pisto que le dio el CNE para las primarias. Será.







PILOTO. El piloto de American Airlines hasta sacó la cabeza y medio cuerpo por la ventana del avión para despedirse de Toncontín, ayer, en su último vuelo. Hasta la vista, baby.







LÍNEAS. No hace ni una semana que abrieron Palmerola y ya casi todas las líneas áreas se pasaron para allá. Pero allí siguen queriendo que no se vayan de Toncontín por nostalgia, por regionalismos y hasta por lástima.







LUPA. Avisa Jorge Cálix, como ya lo había anunciado Hugo Noé, que todos los contratos pandos van a revisión hasta con lupa, y serán enderezados.







VUELTA. La bulla es que el Barquero ya se le dio vuelta en lo plano a su presunto líder, el señor de la tele, y se le cuadró al olanchano. Ni porque SN fue quien lo hizo.







POLLO. La presidenta electa acompañará, en carne y hueso, al pollo Contreras en SPS -el más votado de los alcaldes- y a Aldanita, en la capital, el próximo 25 de enero.







VENIR. Adivinen quién no tarda en regresar de Nicaragua a estas latitudes, y la bulla es que amenaza con venir a pasar Navidad. ¿Irá a llegar en avión, en trineo o en carretilla?







NAVAL. La bulla es que el “man” de la Naval quedará al frente del EMC, pero solo cuidando la pulpe, mientras la presidenta electa decide quién será el nuevo power de las barracas. ¿De la 23 promoción?