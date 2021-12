CAFÉ. Almuerzo navideño de JOH con la muchachada de la prensa, y les dijo que solo está esperando entregar la banda presidencial para volver a Lempira a cuidar sus parcelitas de café.







TREN. Ya está, American Airlines anuncia su traslado a Palmerola a partir de mañana, con sus dos vuelos diarios a Miami y tres semanales a Dallas, así es que no hay más tren que el que pita.







VERDE. La bulla es que se avecina una gran sacudida en las Fuerzas Armadas y que se volarán a todo verde olivo que tire a azul.







TOMA. Pues hombre, Hilario, confirmado, la toma de posesión será en el vetusto Tiburcio Carías, tal y como lo había adelantado aquí el líder supremo de Libre.







XIOMARATÓN. Pero, por motivos de austeridad, los trillizos de la comisión de transición anuncian un “Xiomaratón”, con número de cuenta bancaria y todos los mikis, para que la “people” haga sus contribuciones.







BUKELE. Belinda manda a decir que AMLO y Bukele ya están confirmados, así es que vientos de cambio soplan en las relaciones. Del otro séquito todavía no avisan.







CANAL. En un canal le preguntaron a la “people” si creen que JOH asistirá a la toma de posesión, al estadio, y hubo un empate técnico.







BANDA. Y, como cada loco con su tema, una doñita que llamó pidió que sea Bukele el que le imponga la Banda a la presidenta electa.







AYATOLA. Otros piden que no le ponga la banda el presidente del Congreso -como manda el protocolo- sino Mel Zelaya, en su calidad de “ayatola” de Libre.







CUERO. Destapada y media la de Nasralla. No por nada los eruditos ya habían presagiado que el primer frente abierto no será con los cachos ni con los liberales, sino con el mismo cuero de sus correas.







SOLO. El hombre jura por Iroshka que el 40 por ciento del voto presidencial es suyo y que solo el 30 es de Xiomara. ¡Ahhh! y que “seguiremos gobernados por el crimen organizado”.







AZUL. Vuelve el azul turquesa de la Bandera y ya aparece en los anuncios de la toma de posesión de Xiomara Castro.







PERROS. Hombre, denuncia Josué Orellana, el presidente de los enfermeros, que “nos están tirando a la calle como perros”. Ajá, ¿y el decreto aquel sobre la permanencia?







NADIE. Ya hoy es 15 de diciembre y todavía nadie habla -ni del gobierno que se va ni del que viene- del desmadre en la educación, de cómo volver a clases presenciales, de la reconstrucción pospandemia de las escuelas, en fin...