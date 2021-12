BISAGRAS. La bulla es que las dos bisagras que lograron diputaciones, para no variar, ya se pusieron firmes ante los nuevos dioses del Olimpo.







VOTO. Aclara el CNE que quien ganó el voto en el exterior fue Xiomara. Como Romeo andaba saludando con el sombrero de la presidenta electa.







DOBLE. Buena esa medida que anuncia Hugo Noé de cerrar o fusionar las instituciones con doble función, comenzando por la Secretaría de Transparencia.







CREACIÓN. La bulla es que la Dinaf pasará a “mejor vida” por la creación de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, y también le darán jabón al Instituto de Turismo porque vuelve el ministerio de Turismo.







TRES. Lo que sí sería buenísimo que eliminaran son esos tres comisionados que hay en varias instituciones, como el IHTT, la CREE, la SAPP, lo mismo que las juntas interventoras.







PMOP. La única jodida es que también le quieren dar jabón a la PMOP. Si ni ellos pueden enfrentar a esas bandas de criminales que andan con chalecos antibalas, fusiles AR-15, AK-47, granadas, en fin, no digamos los pobres chepitos.







COPA. Ajá, y ahora que Copa también ha decidido su traslado a Palmerola, para ahorrar costos de operación y la seguridad de sus pasajeros, qué le van a decir: “No, por favor, please don’t go, aterrice en Toncontín, que pobrecito”.







CODOS. El problema aquí es que demasiado todólogo hablando hasta por los codos. Por allí dijo un comisionado de la transición que dejar a la capital “sin aeropuerto” es una “tragedia”.







MUNDO. Para empezar hay cantidad de capitales en el mundo sin aeropuerto. Allí nomás, en Costa Rica, el Santamaría queda en Alajuela, no en San José y, en segundo lugar, Palmerola será el aeropuerto de la capital aunque quede en Comayagua.







LLANTA. Ajá, y para la “people” que viaja, qué es preferible, volar llanta por carretera hasta SPS o San Salvador, en El Salvador, en busca de las líneas aéreas de bajo costo, o viajar a Comayagua.







INDITA. En esas redes no hallan qué inventar. Qué está bonita la “indita” que ganó el Miss Universo, que tiene su gracia pueblerina, que nada que ver con la India María y que no sé qué, que aquí que allá. ¡Qué lenguas!







LUTO. En Honduras andan unos bárbaros que agarron pata por la muerte de Chente. ¡Bárbaros, no esperaron la Navidad!