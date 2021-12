LÍDER. Aclara el líder supremo que la toma de posesión de Xiomara será en el Tiburcio Carías, como siempre, y no en el Congreso o en SPS, como asegura Marco Eliú.







SAO. La bulla es que viene todo el elenco del mentado Foro de Sao Paulo, encabezado por el busero superado venezolano, y hasta Evo, la Cristiana y Lula, los ex.







PECHO. Bueno, invitar a los ilustres no tiene nada de malo. Además, hay que recordar que varios de los susodichos pusieron el pecho por Mel cuando la cosa aquella. Lo malo sería si vuelven con lo de “pitiyanquis” y a pelearse de nuevo con la cocinera.







PLAZO. Pues, hombre, Hilario, ampliado por enésima vez el plazo para que los candidatos rindan cuentas ante los trillizos de la dichosa Unidad de Política Limpia.







HALLEY. Y el Tommy avisa que nadie se aflija ni se afloje, que si este nuevo plazo se vuelve a vencer, lo ampliarán de nuevo para cuando regrese el cometa Halley. Ja... je... ji... jo... ju...







PIES. La bailarina “resignada” jura que los cachos quieren dejar amarrada de pies y manos a Xiomara con el nuevo presupuesto. Bueno, lo lógico habría sido que le dejaran esa tarea al nuevo Congreso.







VUELTA. Pero lo otro es que los nuevos dioses del Olimpo perfectamente le pueden dar vuelta de calcetín al dichoso presupuesto en cuanto asuman el 25 de enero.







SEDIS. Denuncias en Sedis por el nombramiento, con acuerdos, de personal administrativo con salarios de 50 y 60 mil yucas, incluidos asistentes, directora de Protocolo y otras hierbas.







POLVO. La presidenta electa levantó polvo con un tuit que mandó el sábado sobre Palmerola. Está muy bien, dicen, que investiguen el contrato y que, si inflaron los costos o hay otras picardías, que procedan contra quien sea, pero de allí para allá, el nuevo gobierno debe apoyar mil por mil el nuevo aeropuerto.







COPA. Por cierto, Copa anuncia hoy su arribo a Palmerola, y mañana lo hará Avianca, así es que la cosa va bien.







CHINA. La continuidad de Toncontín o no solo lo puede definir la oferta y la demanda. Las líneas áreas son empresas mercantiles, aquí y en la China, y operan donde mejor les convenga en función de costos y de la seguridad de sus vuelos.







CHARRO. Se fue el charro de charros, pero su voz, su sonrisa, sus canciones quedarán para la eternidad en el corazón de sus fans: “Mujeres divinas”, “El rey”, “Volver, volver”, “La ley del monte”, “El chofer”, en fin...