KAMALA. “Estamos felices por tu triunfo”, le manda a decir Kamala a Xiomara, en una llamada. Todos los caminos indican que habrá buena química entre el nuevo gobierno y la White House.



VELERO. Al menos, claro está, que a medio camino haya -otra vez- un cambio de vientos y el velero dé media vuelta hacia el sur y hacia los mares de China.



PERICO. Los azulejos están viendo la tempestad y no se arrodillan. A quién se le ocurre -así como está la novia- pretender aprobar 250 millones para cuidar a cualquier perico de los palotes.



GATO. Nada costaba dejar esa ley como está desde 2014, y cuidar solamente a los que se tiene que cuidar, en vez de estarle buscando tres pies al gato.



VUELTA. Aprobado el presupuesto en un solo debate. Pero Hugo Noé pide que nadie se aflija ni se afloje, porque en la primera sesión le dan vuelta de calcetín.



BAZAR. Avisa el Toty Faraj que a partir de hoy arranca el Bazar del Sábado Navideño, en Expocentro, y estará abierto hasta el 23 de diciembre.



OJO. Que le vuelen ojo en el nuevo gobierno a eso que dijo ayer Mauricio Oliva en el desayuno con la muchachada de la prensa. Hay “expectativas demasiado altas” de la “people” y eso se podría convertir en problemas sociales.



2006. El asunto es que el escenario actual nada que ver con 2006, cuando Maduro les dejó la mesa servida y, de chascada, estaba la chequera de Chávez que disparaba a mansalva.



ODIO. La otra cosa es que antes no había redes sociales, donde cualquier orate desquiciado dice lo que le da la santa gana, y empieza a sembrar odio y división, aprovechándose de la ignorancia de la pobre gente.



ERROR. De entrada, la presidenta electa y el líder supremo cometerían un gravísimo error si le dan la presidencia de un poder del Estado tan clave como el Congreso a cualquiera.



ARTE. Los Congresos, Parlamentos, Asambleas Legislativas, en cualquier parte del mundo, son órganos eminentemente políticos y solo puede ser dirigido por alguien que conozca el arte de la política.



LEÑA. Nombrar en esos cargos a francotiradores que disparan cañones, metralletas y granadas a mansalva, solo vendría a echarle más leña a la hoguera de la división y del odio.



CHINA. Por antonomasia, el Congreso es un órgano deliberativo -aquí y en la China- y su dirección debe estar al mando de alguien cuerdo, conciliador, sosegado, y no de perturbados mentales. Allá Mel...