QUIÉN. La pregunta del millón: ¿y ahora quién controlará la bancada cachureca? ¿JOH, el “papi”, Oliva, Chávez? Ummmm...







LIBRE. Hombre, luego de esa marimbeada de estanco, no hay duda de que Libre tiene bien ganado el derecho a poner al presidente del Congreso y, de ser posible, a toda la directiva.







ELECCIÓN. Lo único es que ya se avecina la elección del nuevo FG, CSJ, TSC y PGR y el líder supremo de Libre deberá decidir si amarra desde ya su elección -vía negociación con liberales y cachurecos- o si se la rifa solo, lo cual sería cuesta arriba, porque no tiene los votos.







APOYAR. El PN podría pedir que el presidente del CN sea un liberal, a cambio de apoyar al FG y la CSJ que proponga Libre, y al PL no le quedaría de otra que “sacrificarse” por la Patria.







LIGAS. Honduras, avisa JOH, ahora juega en las grandes ligas gracias a la reducción de los palmos -de 86 a 35 por cada 100 mil habitantes- y a todo el billete que ha invertido en las Fuerzas Armadas, MP y CSJ.







VOTO. Avisa Nasralla, por enésima vez, que él pondrá al presidente o presidenta del CN, y que así ha quedado claro en un documento que le firmó el olanchano. Con razón Iroshka ya anda pidiendo el voto.







PONGA. A propósito, Nasralla jura en un video que los tres partidos le quieren hacer la ponga con sus diputados, que sacó más de 30 y solo le están dando 10. Será.







INFOP. Al suave Nasralla se lleva en la chalana a Libre, porque Libre está entre esos tres partidos que controlaron las mesas, y ahora el voto por voto. SN jura que a su “people” la dejaron fuera en el Infop. Será.







EXTERIOR. Sigan perdiendo el pisto y el tiempo con ese voto en el exterior. De 15 mil que estaban habilitados no votaron ni 1,200 y, de remate, ganó Romeo. Ja... je... ji... jo... ju...







TAIWÁN. Danielito rompe con Taiwán y se va con los chinitos pekineses, mientras Bukele abre fuego contra el imperio, así es que Honduras queda como la doncella imperial en estas latitudes.







ELENCO. Allá el nuevo gobierno si no sabe aprovechar la luna de miel o si, por el contrario, se une al elenco antiimperialista y “pitiyanqui” y también se va con China.







PÉTALO. Bukele anda maleado porque los gringos le designaron a otra funcionaria como corrupta, esta vez a su brazo derecho en el manejo de la pandemia, y a otro de chapinlandia, y se queja de que a Honduras no la tocan ni con el pétalo de un clavel. Será.