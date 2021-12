SPIRIT. Pues, hombre, Hilario, avisa la “people” de Spirit que pasado mañana aterriza en Palmerola y anuncia boletos a Houston y a Miami -ida y vuelta- a 149 verdecitos, así es que, ya están sabidos.







PARLACEN. Mauricio Oliva encabeza la nueva bancada azuleja ante el elefante blanco llamado Parlacen, seguido de Tito Cardona, “Chano’ Rivera, Olman Argueta, Samuel Reyes -el ex de Defensa- Nilvia Castillo, Silvia Montalbán.







CUELAN. Por los presuntos liberales vuelven al elefante blanco “Cocoy” Abudoj y Nelson Licona. Los dos ya habían estado. En el CCEPL hay roncha, porque con Nelson y KP, ya son dos del llamado “combo de los traidores” que se les cuelan.







ÚNICO. La bulla en el búnker de Libre es que al único que aceptarían de SN para la guayaba del CN es a David Reyes y que, de allí para allá, al resto le hacen las cruces.







DIEZ. La gran jodida es que la bancada del PSH se está reduciendo a diez con las últimas actas que han entrado y David Reyes no está saliendo.







800. La Alvarenga jura que tiene en su poder más de 800 actas infladas a favor de Iroshka, y que las presentará ante los fiscales, para que le apliquen la ley contra los delitos electorales. “I can´t believe it”.







BARRIÓ. La bulla es que Libre barrió al chelito Micheletti en Yoro y que solo está ganando una diputación y la alcaldía de la Perla del Ulúa. ¡Vaya, jodido!







YANI. Si se cuentan los votos que sacó Yani en las primarias y ahora en las generales, queda claro que ni los de LZ ni los de DB votaron por él, y que al final pegó el llamado a votar en contra.







CCEPL. A ver si el CCEPL convoca luego a una convención, para expulsar a los traidores y malos perdedores como LZ. Y pensar que los papos le dieron el partido y hasta la candidatura. ¡Qué parto de liberales!







DESAFÍO. Los expertos de verdad -no los todólogos- creen que el gran desafío que enfrentará Xiomara Castro será la catástrofe educativa, por encima, incluso, de la economía.







DESIGNE. Lo ideal, dicen, sería que la presidenta electa designe desde ya al ministro (a) de Educación, para que empiece ipso facto a desenmarañar el desmadre que le espera, por aquello de que la pandemia se vino a terminar de pasear en la educación pública.







VACUNA. Dos años perdidos en educación obligan a volver a clases presenciales al cien por ciento el próximo 1 de febrero. La vacuna ya no es excusa.