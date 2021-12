MAMO. Desde el MP avisan que los “influencers” de las actas, es pa...el mamo que van, una vez que sus “Sherlock Holmes” confirmen las picardías que hicieron.







ACTAS. Ajá, y a quiénes van a meter al bote, ¿a los que adulteraron las actas en las mesas o a los autores intelectuales que soltaron el billete?







SMITH. Aunque otros juran que en el centro de cómputo del CNE hay una “mano invisible”, como la de Adan Smith, que quita y pone en las pantallas. Será.







CANTA. O sea que el Honduras canta estará que arde una vez que la “people” de las mesas empiece a cantar quiénes los contrataron y quién les entregó la marmaja. “I can’t believe it”.







CNE. Muy buena y sensata la decisión de los trillizos del CNE del recuento de las tales actas, pero seguro que al final los números de las bancadas quedarán tal y como están.







SIMPLE. Una proyección de EL HERALDO da cuenta de que al final de la jornada Libre terminará con 49 diputados y el PSH con 12, lo que significa que la alianza no alcanzará la mayoría simple.







COSAS. O sea que aunque Nasralla y su séquito no quieran, por aquello de que no entienden las cosas de la política, el olanchano tendrá que pactar con los liberales... o con los azulejos.







MAYORÍA. Los cachos quedarían con 43, los liberales con 22, el Pac uno, por Cortés, y otro la “desgracia cristiana”, por FM. O sea que el PL, PN, Pac y DC sobrepasan la mayoría simple.







CONTAR. Ajá, y entonces cómo es que el Barquero anda dele que dele con la presidencia del CN. Como decía Enrique Ortez Colindres, en sus buenos tiempos, “es que vos no has aprendido a contar”.







ZABLAH. La bulla en el bunker de Aldanita es que Roberto Zablah -el ex brazo derecho del “papi”- será su asesor en la AMDC. Qué bien que no haya sectarismo y se piense primero en la capital.







OLIVA. Reaparece Mauricio Oliva, en carne y hueso, y recuerda que junto a sus 127 compañeros diputados hicieron lo posible para que el proceso electoral fuera un éxito mediante una nueva Ley Electoral que “no es perfecta, pero sí perfectible”.







ENEE. Vale que esos de la interventora de la ENEE llegaron, como el Chapulín Colorado, a “salvar” la empresa. Es fiesta y media de nombramientos con jugosos salarios. Pobre pueblo pobre...







SECO. La “resignada” paró en seco el leñazo al cemento. Groseras esas empresas. Ojalá y prorroguen la congelada del precio hasta el 31 de enero.