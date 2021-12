PONGAS. Pues, hombre, Hilario, sigue revuelto el avispero por las pongas en las diputaciones. Los más cabreados son María Antonieta y Renán, en el PN, el padre Paiz e Isis Romero, en el PSH, y la Alvarenga, en el Pac.



MIEDO. También ya apareció Julissa Villanueva, asegurando que le quieren hacer la ponga en Libre, y pregunta que “cuál es el miedo que me tienen”.



CLAVOS. En la estrella solitaria -que parece que hoy sí se quedará como el Llanero- ya se sumó también el Ecónomo y la Waleska, y todos los clavos le caen a Ebal.



EBAL. Pero Ebal pide que lo registren, que él no tiene vela en ese entierro, y jura que no le ha hecho la ponga a nadie. Ummmm...



INFLEN. Triste, porque los que pagarán los platos rotos al final serán los pobres infelices que hacen micos y pericos en esas mesas -o JRV como les clavaron ahora- y no los picaritos que les pagan para que inflen las actas.



DOS. Hombre, ya es tiempo que por fin castiguen los delitos electorales y sienten un precedente, para que no se repitan en una próxima elección o, por lo menos, lo piensen dos veces.



400. En el MP anunciaron, con bombos y fanfarrias, que tenían listos 400 fiscales para que recibieran denuncias sobre delitos electorales y ha llegado la hora de que enjuicien a los culpables.



CHAPIA. Lo bueno es que en este fraude, los trillizos del CNE están hechos un nudo, y parece que esta vez sí están decididos a meter al mamo a los picaritos, caiga quien caiga. Ya es tiempo. Y que la chapia sea pareja, ya sea en el PN, PSH, Libre, en fin...



ACTAS. Ojalá y en el MP soplen en cuanto reciban el oficio de los trillizos del CNE e investiguen -como se los piden- urgentemente esas picardías. Una vez más, ya es tiempo de sentar un precedente. Allí están las actas adulteradas, bien claras.



POLLO. Denuncia el Pollo Contreras que “Cali” está liquidando prestaciones a paracas que devengan millonarios salarios y que dejará sin pisto a la muni para el pago de planillas.



PISTO. Avisa el olanchano que viene la revisión del contrato de Palmerola, porque cree que se gastó mucho pisto en el nuevo aeropuerto.



PADRE. Pero aclara Mel -para que después no le “tragiversen”, como decía MTC- que no está hablando de expropiar o nacionalizar Palmerola, sino, reafirma, de revisar el contrato, por lo caro. Por cierto que MZR es el padre putativo de esa criatura.