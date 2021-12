FULTON. Hoy sí ya estuvo, papa, la Fulton de estas elecciones tuvo misa ayer con Xiomara, la felicitó por su triunfo, le dio la bendición y, colorín colorado...







HÉCTOR. Hasta se fotearon junto a las banderas del imperio y la de Honduras. La presidenta electa llegó flanqueada por Héctor Zelaya Castro, su hijo mayor, exgerente de campaña y, por los vientos que soplan, su brazo derecho en sus cuatro años de gobierno. ¿Y Mel?







NICHOLS. Y, para terminar de rematar, Brian Nichols, el power del Hemisferio Occidental y otras hierbas, la llamó ayer, en carne y hueso, y le ofreció todo el apoyo del imperio para una mejor Honduras.







FORO. A ver qué dicen en la capital federal, si invitan a la toma de posesión a todo el séquito del mentado Foro de Sao Paulo, encabezado por el busero superado venezolano.







MAO. Avisa Nasralla que Xiomara solo estará cuatro años, que no habrá Constituyente, y que tampoco habrá relaciones con la China de Mao. Jueeeeeeee... Ahora manda más que Mel el hombre.







ALIANZA. Si la alianza entre Libre y SN no saca la mayoría simple -65 diputados- “pior” para que no haya negociación para elegir la directiva del Congreso con otros partidos.







CANCHA. El problema es que, para elegir al nuevo FG, la nueva Corte, el TSC y la PGR ocupan mayoría calificada, es decir, 86 votitos, y no los tienen ni por cerca. Y allí es donde saltan a la cancha el PL o el PN.







PAIZ. El padre Paiz anda revuelto por la ponga que, según dice, les están haciendo con las diputaciones y le echa el muerto a Mel y al mismo Nasralla, porque dice que no está sacando la cara por ellos.







FIESTA. Ajá, si como dicen que por la víspera se conoce la fiesta, todavía no ha pasado ni una semana de las elecciones -no digamos del gobierno- y los nasrallistas ya empezaron a pelear con el líder supremo.







PONGA. En el PN, como si ya no fuera suficiente con la marimbeada de estanco, ahora también se están peleando por las diputaciones. María Antonia y Renán juran que les están haciendo la ponga.







ACTAS. En esas redes circulan actas donde queda claro que Ebal solo sacó 015 marcas, pero se ve claramente que convirtieron el cero en dos y le ponen 215 marcas, mientras sus compañeros solo sacan 25, 30 ó 35 marcas. ¿Y los fiscales antifraude?