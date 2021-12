PESOS. Pues, hombre, Hilario, la “people” de la alianza ya va llegando a Pénjamo con la mayoría simple en el CN. Cuánto va durar el concubinato, esos son otros cinco pesos.







NOMBRES. Ya se barajan los nombres de Jorge Cálix, Fátima Mena y Mauricio Villeda como potenciales nuevos presidentes del Congreso. Ajá, pero si eligen a Fátima la cosa ya parecerá matriarcado.







PODER. Nasralla reafirma que tiene documentos en su poder, en los que el olanchano -líder supremo de Libre- se compromete a darle la presidencia del CN.







BLINKEN. Avisa Tony Blinken que ya está listo y deseoso de trabajar con Xiomara. Ya ven. Pero unos “analistas” decían que los gringos no dejarían llegar al olanchano y que no sé qué, que aquí que allá.







ABONO. Le jugó el abono a Martellito y ahora no podrá ser ni regidor. Eso le pasa por seguir a traidores, desquiciados y aprendices de políticos que, por cierto, hoy se andan curando en salud luego de la puñalada trapera que le dieron al PL.







BIEN. Qué bien que todo pasó sin que pasara nada, a pesar de las aves agoreras que, por aquello de que por la víspera se conoce la fiesta, vaticinaban gran desmadre el domingo.







EFIGIE. Algunos le dan los méritos al CNE y piden erigirles efigies. ¿Pero si hubiera ganado el “papi” o si la diferencia no fuera tan apabullante, habría sido color de rosa?







NELES. Hombre, ya hoy es 2 de diciembre y todavía neles pasteles de Palmerola. El 16 de noviembre venía el primer vuelo de Spirit y el 24 el de AA. ¿Qué estará pasando?







CHICKEN. Avisa Power Chicken que el Siglo XXI va a plebiscito, que conseguirá cien mil firmas, y le pedirá al CN que lo pasen a “mejor vida”. Será.







MISA. Friendo y comiendo, Jorgito Aldana ya tuvo su primera misa con “papi a la orden”, y anuncia que viene con todo a desarrollar la capital. Pero reafirma que su prioridad será el agua.







CAJAS. La toma de posesión es hasta el 27 de enero, pero en las oficinas públicas ya se inició el desparpajo, gente con cajas y bolsas. Así es la política de cruel. A echar pulgas a otro lado se ha dicho.







DEBE. ¡Vaya, hombre! Alfonso Díaz Narváez, el excandidato de la UD, reconoce que su partido debe desaparecer...