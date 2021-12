PAPI. El “papi” ya reapareció y tuvo misa con la presidenta electa en su chola de Valle de Ángeles, donde no solo reconoció su victoria, sino, que la felicitó. Y, colorín colorado...







BARTOLO. Saludes les manda Bartolo, ahora que viene de regreso. Por Yoro también viene Maribel Ya, solo que por el PSH. ¡Ahhh! y el de las percoladoras de Copeco no salió. ¿Castigo?







VEGETAR. A los cronistas deportivos, faranduleros y deportistas les fue más mal que bien en estas elecciones. Como la mayoría solo ha ido a vegetar al hemiciclo, pagan justos por pecadores.







JOCÓN. No están saliendo el Balín Benett, el árbitro “maligno” Pineda, “pum...pum...pum...”, Gilberto Yearwood, el Jocón Reyes, Rousell Ramos, Limber Pérez, Godo Fajardo y Miguel Caballero.







LICHO. Dicho y hecho, la plancha fue demoledora para los partidos de maletín y solo la “desgracia cristiana” está sacando un diputado que, por cierto, ni siquiera es del partido. Se reventaron a Licho.







DEBEN. Lo anterior significa que todos deben desaparecer ipso facto, a excepción de la “desgracia cristiana” -por ese diputado- y el partido de Marlon Escoto, que sacó al alcalde de Brus Laguna.







HUMO. Pero, como estamos en estas honduras y aquí todo se vale, las bisagras ya empezaron a enviar señales de humo hasta el búnker del olanchano, para el giro de 180 grados y bailar ahora al son de Libre.







SALITA. En 2017, la salita aquella, revivió el partido de Romeo y el de papita. Por cierto que Romeo ha recibido deuda política en tres elecciones y nunca ha invertido un centavo en sus candidatos.







HULE. La otra novedad es que varios figurones del Congreso quedaron hule con la reelección, entre ellos Elvin Santos, Ramos Soto, la rubia peligrosa de oriente, Dennis Castro Bobadilla, Licho Ávila, Ekónomo, Renán Inestroza y “me la pela”. A nivel de alcaldes la bulla es que el pelón de Cedros quedaría fuera.







TECLAS. La bulla es que, como Mel le prometió el Congreso a Nasralla, en el PSH ya andan moviendo teclas para que Iroshka sea la presidenta. Cómo no, chon...







CAPRICHOS. Al que le caiga el guante... La Rixi manda a decir que el CNE no obedecerá caprichos de nadie y, el que no esté conforme, que impugne. Punto.