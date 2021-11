CAPOTE. Si el general Carías viviera, como en los tiempos de Julio Lozano, le diría a la candidata de Libre: “Les metiste capote, Xiomara”. Es marimbeada y media, papa.



MEL. Para que vean cómo es la “people” de inventora. Allí andan dele que dele que si Mel será el primer caballero y que no sé qué, que aquí que allá.



PLANCHA. La plancha arrasó con los pobres liberales y en FM no están sacando ni un diputado, ni siquiera Villeda, mientras que en el PN no están saliendo Ebal, Oswaldo ni Renancito. Para más el moyolo de Palo Verde sale de primero entre los azulejos.



PAPI. Hombre, sepa Judas que estará pasando con el “papi”, que todavía no sale a felicitar a la presidenta electa. Tito Asfura siempre ha sido un caballero.



FELICITAR. Para más David Chávez y “Cali” salieron ayer a reconocer los resultados y a felicitar al gordito Jorgito, en el caso de Chávez, y a Power Chicken, el caso de “Cali”.



CÁLIX. Otra vez Jorge Cálix sale como el más votado en FM, por encima, inclusive, de Beatriz, su benefactora, de La Pichu y de Rasel.



FM. Los siguientes son los 23 diputados que están saliendo por FM, aunque podría variar: Jorge Cálix, Beatriz, Dennis Chirinos -el urólogo-, Hugo Noé, Rasel, La Pichu, Jari Dixon, Marco Eliu, Juan Barahona, Aracely Flores, Diego Sánchez.



LISTA. La lista de los 23 en FM sigue con Mario Suazo, Rafael “anarquía”, Jorge Zelaya, Lissi Cano, Johana Bermúdez, Erasmo Portillo, Chocoyo, María Antonieta Mejía, Pedro Chávez, Suyapa Figueroa, Iroshka, Manuel Mateu, Ligia Ramos, Virgilio Padilla, Allan Macoto e Isis Romero.



UMAÑA. En Cortés está saliendo bien votado Umaña y hasta le gana a Fátima y a LR. Y esto que el covid ha bajado. En el PN vuelve a salir Ekónomo.



OMAR. En SPS ya renunció el brother de Power Chicken, y también Omar Menjívar, que va de gobernador en Cortés en el gobierno de Xiomara. Con tal y no le dé por prohibir los concursos de las camisetas mojadas, como aquel viejito.



SALIÓ. Yani ya salió paladinamente a reconocer la marimbeada y a felicitar a la presidenta electa. Solo falta el “papi”.



PASTOR. No le salió la profecía al pastor Roy Santos. Por eso no es bueno que los ministros religiosos se metan en política.