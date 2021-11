SILLAS. Masiva votación de los hondureños desde muy temprano. Inclusive personas en sillas de ruedas y de la tercera edad madrugaron a echar su voto. Para que vean el fervor patrio.



FILAS. La respuesta de los catrachos ante el llamado a las urnas es, quizá, lo mejor del proceso. En algunos centros de votación eran filas kilométricas de gente y de carros.



YUCA. Al “papi” y a Yani les tocó yuca con las filas, el primero en la capital y el segundo en SPS. Solo Xiomara no tuvo problemas en sus territorios de Catacamas.



BRUJO. El “papi”, en medio de una algarabía de periodistas y de cámaras, dijo que se sentía tranquilo y sereno, como el brujo de La Paz.



CAER. Tempranito, cuando votó, Xiomara llamó a sus seguidores a no caer en las provocaciones de nadie y a esperar, pacientes, los resultados.



CADENA. Casi media hora duró la cadena de los trillizos del CNE, porque, otra vez, volvieron a hablar los tres, por lo que la votación arrancó tipo 7:30 y no a las 7:00 de la mañana, como lo habían anunciado ellos mismos.



SABINA. Hubo quejas en diferentes departamentos y ciudades por la lentitud del proceso, y también porque eran las 9:00, las 10 y las 11 -como la canción de Sabina- y no abrían.



KITS. Denuncias de todos los confines por la falta de los kits tecnológicos. En varios centros de votación ya era mediodía y aún no llegaban y, en otros, parece que nunca aterrizaron.



HORA. El desmadre se esperaba a la hora de la transmisión de resultados a través del TREP, ya sea porque el equipo nunca apareció o porque no capacitaron a la “people” de las JRV y no sabían manejar los chunches.



TAREA. La contada de votos, la transmisión de resultados y la organización a la hora del sufragio -incluidos los horarios- es donde se demuestra si un órgano electoral cumplió o no su tarea. Pero, temprano, en la cadena, la Pao cantó victoria.



LENTO. A mediodía votó JOH en sus dominios de Gracias, en la Escuela Juan Lindo, y desde allá dijo que el proceso iba muy lento, pero recordó que lo mismo ocurrió en las elecciones de EE UU y de Perú.



PÁGINA. Tempranito se cayó la página del CNE y ninguno de los tres, cuando hablaron en la cadena, dio explicación.