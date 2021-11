BAILAR. Si todo ese desmadre que está saliendo a bailar sobre las elecciones del domingo es cierto, como dice el dicho aquel: “Dios que nos agarre confesados”.







TREP. La bulla, tal y como se había vaticinado, es que al final no habrá TREP y volvemos a la cantada de los votos, como en los 80. Ajá, ¿y quién responderá por todo esa millonada mal gastada en la fracasada tecnología?







CONVOY. El primer convoy salió el martes, entre bombos y fanfarrias, discursos de los tres consejales y hasta de Tito Livio. Sonaron las pitoretas de los camiones, escoltados por motorizadas, y hubo sonoros aplausos.







KITS. Ajá, pero nadie dijo que las dichosas maletas electorales, que iban para Colón, Atlántida, Yoro, Ocotepeque y Copán, no llevaban los kits tecnológicos para el tal TREP y las huellas.







GRITO. Hasta ayer, en La Ceiba, Juticalpa y Ocotepeque, los coordinadores poniendo el grito al cielo, porque ya es jueves, dijeron, y nada de los dichosos aparatos.







DOBLE. Lo “pior”, como decía la amiga, es que en ningún departamento han comenzado a distribuir las maletas en el resto de municipios, para no echar doble viaje.







CINCO. Ajá, ¿y la capacitación del personal que manejará esos equipos? Esos son otros cinco pesos. El proveedor ya se lavó las manos, y avisa que ellos no tienen vela en ese entierro, que esa es responsabilidad del CNE.







FERIADO. Pues, hombre, Hilario, el próximo lunes habrá feriado en el gobierno y en el Poder Judicial por las elecciones del domingo.







LABORAL. El día que aquí vayamos a elecciones con normalidad, como lo hace la mayoría de países, inclusive un día laboral, que no hagamos tanto escándalo como si el mundo se acabará el domingo, podremos decir: “Nos estamos civilizando”.







CNN. Le está lloviendo sobre mojado al señor de la tele por la suspendida que le dio Del Rincón en una entrevista en CNN, y por un audio que ha sido divulgado en Miami.







AUDIO. En el audio, que ha sido viralizado, SN asegura que Libre no ganará las elecciones de este domingo, y de nuevo arremete contra el olanchano y su wife.







PLÁTICA. Por la mala calidad del audio pareciera tratarse de una grabación a escondidas, o sea, una plática de Nasralla con alguien y no sabía que lo estaban grabando.