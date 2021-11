2,400. Caramba compa, como dice aquel, apenas faltan tres días y avisa la propia Rixi que todavía no han llegado al país 2,400 impresoras multifuncionales de las seis mil que esperan. “I can’t believe it”.







SCANNER. Y Anduray denuncia que no hay escáneres en FM para la transmisión de resultados, que no han llegado y que, cuando lleguen, hay que configurarlos y otras hierbas y están contrarreloj.







TREP. Dios que nos socorra si el domingo no funciona ese mentado TREP a la hora de la transmisión de los resultados, y se viene el desmadre.







ATRÁS. Para terminar de rematar, denuncia Anduray que el CNE está enviando las credenciales sin nombres pero laminadas, por lo que tienen que usar marcadores para clavarles el nombre en la parte de atrás.







CARAS. Tan caras estas elecciones, de hecho las más caras de la historia, y con creces. Casi la mitad de los 1,800 millones invertidos en tecnología y gran parte de los equipos todavía no han ni llegado.







CNE. Por más que se quiera defender la institucionalidad del CNE, es como defender lo indefendible. Allí si no es una cosa es otra. Las elecciones requieren confianza y transparencia y los consejeros son los principales responsables.







POSITIVO. Por suerte, el “papi” y Xiomara han coincidido con un llamado a la paz a sus electores y al pueblo en general, lo cual es sumamente positivo en estos momentos.







OEA. Yani tuvo misa con Luis Guillermo Solís, el expresidente tico y jefe de la misión de observadores del “cadáver putrefacto”, como le encantaba a Fidel decirle a la OEA.







PASOS. El candidato liberal solo llegó con JLM, no se sabe si porque sus inseparables “voz de muerto”, Yadira, Marcia y otras hierbas estaban muy ocupados en otras cosas, o porque ya sienten pasos de animal grande.







SECTA. Reapareció el traidor en jefe del PL para anunciar que votará por Xiomara. En cualquier partido serio solo dejarían pasar las elecciones y expulsarían a Luis Zelaya y a su pequeña secta de trastornados.







NAZAR. Luto en la Democracia Cristiana por el deceso de otro de sus líderes fundadores, Ramón Velásquez Názar, exvicepresidente del Congreso, expresidente del PDCH y expresidente del Colegio de Economistas. QEPD.







VUELO. Hombre, todavía no arranca Palmerola a pesar de que el primer vuelo de Spirit se había anunciado para el pasado 16 de noviembre y otro para ayer, de AA.