KELVIN. Flanqueado por la Pao y la Rixi, el Kelvin aprovechó el banderillazo de salida de las maletas para prometer ante el pueblo unas elecciones confiables, pacíficas y transparentes. Más les vale.







FAKE. Una de fake news o de inventos en esas redes fecales que para qué. Especulaciones a cuál más aterradoras. Y ahora, ¿quién podrá defendernos de semejantes orates?







LOCA. Lo mismo han tenido que hacer supermercados, gasolineras, centros comerciales, en fin... Si de por sí la “people” anda con los nervios crispados, con los majaderos de esas redes fecales se va a volver loca.







DÍA. Avisan del CNE que nadie se aflija ni se afloje, que el mentado acuerdo de paz será firmado el día menos pensado, y prometen que de Navidad no pasa.







PEAJE. La misma policía corrió a desmentir una fake news de que la “people” de Libre había destruido el peaje de Santa Cruz de Yojoa.







LIBERTAD. Isaías Zelaya, el talibán, jura que la “people” de la alianza le ofreció la libertad al capitán Santos Orellana a cambio de que los apoyara. “I can’t believe it”.







SOBRINO. Roncha en el partido de Romeo porque de toda la millonada que ha recibido como deuda política no ha invertido un cinco en ninguno de sus candidatos. A los únicos que apoya es a su sobrino y a su cuñada.







MALETAS. A propósito de Romeo, la bulla es que unos amigos le mandaron a decir que, dependiendo de lo que pase este domingo, debería ir alistando maletas.







AGUA. El alcalde de La Lima ya reapareció con sus payasadas, queriendo llevar agua a su molino, aprovechando el terror y el miedo que siembran los orates en esas redes.







VOTAR. Reaparece la Bachelet y manda a decir que los hondureños deben ir a votar en paz, sin miedo y sin violencia, y que gane el que la “people” elija.







URNAS. Tito Livio Moreno, el power de las Fuerzas Armadas, encabezó el banderillazo de salida de las maletas junto a los trillizos del CNE, y dijo que las urnas simbolizan la democracia, la libertad y el derecho de todos a elegir, lo cual es correcto.







VIVAS. Pero, como aquí lo que sobran son cabezas calientes, allí salieron brincando unos por lo que dijo. A lo mejor querían que el hombre saliera echándole vivas a algún partido.