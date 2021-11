NELES. Desde el fin de semana anunciaron, con bombas y fanfarrias, que ayer a las 6:00 salían los primeros camiones y burros con las maletas electorales y, a la hora de la hora, neles pasteles.







DUDAS. El problema es que hay un calendario electoral y deben cumplirlo, porque si no después vienen la desconfianza y las dudas.







NOMBRES. Dicho y hecho, antenoche hubo misa del Consejo Consultivo y 13 partidos le dieron el “sí” a las credenciales sin nombres y sin foto.







USB. No hallan qué inventar. Solo hicieron el anuncio de las credenciales sin nombres y allí salieron a decir que los partidos de USB ya se andan frotando las manos, que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue Teté.







BIDEN. También anda por estos lares el enviado especialísimo de Biden y avisa que viene por elecciones pacíficas y transparentes, así es que ya saben.







PATO. Brian Nichols, el enviado de Biden, ha dejado bien claro el apoyo de Washington al CNE, así es que ojalá que el Kelvin, la Pao y la Rixi no hagan las del pato y salgan con un domingo siete el domingo.







CCPN. Madrugaron a pintarrajear el CCPN, frente al Obelisco. Anduray le echa el muerto a los refundidores, pero Hugo Noé jura que fueron ellos mismos, para culparlos a ellos. Será.







VOZ. Al encargado del sonido le echan el muerto en el Comité Central por el tono de voz de Chávez Madison en el discurso del Chochi Sosa. Juran que le boicotearon el discurso y el telepronter, con un delete.







PASTRANA. Que el bigotudo olanchano trabaja para Petrocaribe jura y perjura Andrés Pastrana, el expresidente colombiano. Será posible.







COMBO. Cubas asegura que en el liberalismo hay un entusiasmo como nunca antes en todo el país y que a los únicos que no quieren ver ni en pintura en FM es al combo de los traidores.







REDES. A partir de hoy la “people” ya podrá descansar de todo el jolgorio de la propaganda electoral, de las cancioncitas, de las rancheras, aunque en esas redes fecales seguirá el rifirrafe duro y parejo.







LAVÓ. Feliz como una lombriz el Maduro venezolano porque ya todo mundo se olvidó del desmadre y el domingo se lavó la cara -y las manos- con las elecciones regionales gracias a la participación de la oposición y hasta de observadores de la UE.