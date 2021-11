CERO. Ajá, y ya habrán hablado con la EEH y la ENEE para que, de mañana en ocho, cero “interrupciones programadas”, es decir, los benditos apagones.



TREP. Si hay apagones no habrá TREP ni transmisión de lecturas de huella y, si no hay nada de eso, no habrá confianza en el proceso y se armará la de espartanos y troyanos.



TOQUÉS. Si de por sí la “people” de dos fuerzas políticas andan de mirame y no me toqués, no digamos si les dan insumos, para la desconfianza.



CORTE. Los trillizos del CNE deberían dejar bien en claro, si es posible con un comunicado oficial -no declaraciones unilaterales-, si los medios podrán dar o no resultados a boca de urna y, en el mismo boletín, establecer si habrá que esperar hasta el primer corte, a las 8:00 de la noche.



COSA. El asunto es que el ambiente está muy crispado y cualquier cosa que contribuya a echarle leña al fuego hay que prevenirla desde ahora, para no tener que lamentarlo mañana.



ZONA. Solo ese arsenal de bombas molotov que hallaron en la zona de Chamelecón es para que se disparen las alarmas, máxime si la misma policía ha confirmado que a los chepitos les ofrecieron medio millón para que no hicieran bulla.



PAPI. El “papi” ha reiterado en sus giras de ayer que, “así como transformé Tegucigalpa, así lo haré con el resto del país”. Por cierto que ayer le tronó la movilización que tuvo en los dominios de Mauricio Oliva, en Choluteca, y antes había estado en Patuca.



LIBRE. Xiomara cierra hoy en SPS, junto a Power Chicken, mañana lo hará en el “central park” de la capital, con Jorgito Aldana, en concierto, y el lunes cerrará en Ocotepeque y Copán.



AGAS. Yani tuvo cierre de campaña ayer en la capital, en la colonia Nueva Esperanza, hoy hará gira por varios municipios de FM y mañana cerrará su campaña en SPS, en el Campo Agas.



EVA. Reaparece Eva Fernández, Corazón Azul, le manda saludes a sus excamaradas de Libre y anuncia que esta vez apoyará a “papi a la orden” porque es el único que puede sacar a Honduras de estas honduras.



VIEJA. Aprobada la prórroga para la vieja chancletuda, como le decía La Chilindrina a doña Florinda, hasta el 31 de diciembre, pero no para votar, sino, que solo para trámites.



BASURA. Se anuncia que Guatemala y Honduras firman convenio para preservar corredor biológico con Omoa y Cuyamel. ¿Y el basurero? El plan está muy bueno, pero que primero paren esa basura.